الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رئيس الاتحاد الدولى للاسكواش تشيد بتغطية الإعلام الرياضى لبطولة العالم بنادى مدينتى (فيديو)

بطولة العالم بنادي
بطولة العالم بنادي مدينتي

أكدت رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش، زينة ولدريدج، أن مصر قادرة على استضافة بطولات دولية جديدة بلعبة الاسكواش، في ظل الدعم والشعبية الواسعة للعبة الاسكواش، فضلاً عن التغطية الإعلامية المتميزة طوال أيام بطولة العالم الحالية، وهو أمر يجعلها مناسبة لاستضافة بطولات الاسكواش، مضيفة أن "مصر مكان ممتاز لاستضافة بطولات الاسكواش".

وأشادت "ولدريج" بالتنظيم المميز لبطولة العالم للاسكواش 2022 المقامة في نادي مدينتي الرياضي، ووجهت الشكر لمجموعة طلعت مصطفى على إسهامها ودعمها لاستضافة وتنظيم البطولة ، قائلة: "ما كان يمكن أن تُقام البطولة بهذا المستوى الرائع بدون دعم مجموعة طلعت مصطفى، لقد قاموا بعمل رائع ونحن ممتنون جدا لهم ونتطلع لاستمرار التعاون معهم في سبيل نجاح ونمو رياضة الاسكواش".

وأشادت رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش، أيضاً، بمجمع ملاعب نادي مدينتي، موضحة أن المجمع يضم ملاعب اسكواش زجاجية متنوعة داخلية وخارجية رائعة، تسمح للمشجعين ووسائل الإعلام بمتابعة المباريات بكل سهولة، وأكدت أن مجمع اسكواش مدينتي مؤهل لاستضافة بطولات دولية كبرى، مدللة على ذلك بنجاح نادي مدينتي في الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم للاسكواش بشكل ممتاز في وقت قياسي، كما أبدوا تعاونا في الاستجابة لأي متطلبات لتنظيم الحدث بشكل جيد.

 

طلعت مصطفى نادي مدينتي الاتحاد الدولي للاسكواش بطولة العالم للاسكواش

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