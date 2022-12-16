إزالة حالات تعدٍ وإشغالات بأسوان.. وإصلاح كسور لخطوط المياه

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لمسئولي المحليات بتكثيف أعمال النظافة العامة لمختلف الشوارع والميادين الرئيسية، وداخل المناطق السكنية أيضاً، مع رفع المخلفات أولاً بأول من الحاويات والصناديق.

وكلف المحافظ بأهمية المتابعة الميدانية من مسئولى الوحدات المحلية، والأحياء والقرى لمنظومة النظافة على الوجه الأمثل، مع الاستمرار فى إزالة التعديات، ورفع الإشغالات، بجانب تنفيذ أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة المرافق والمواقع الخدمية.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنفيذ أعمال رفع الإشغالات بشوارع سعد زغلول والسوق السياحية بنطاق حى غرب برئاسة محمد ممدوح، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق برئاسة المقدم أحمد تيسير بجانب قيام مسئولى الحى أيضاً بمصادرة معدات بناء دون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى، وهو الذي توازى مع قيام العاملين حى جنوب برئاسة محمد عبدالمنعم بالإزالة الفورية فى المهد لحالة تعد على أراضى أملاك الدولة على مساحة 200 م2 عبارة عن مبان بالطوب الأبيض، وذلك بمعاونة الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم عقل صالح مأمور قسم شرطة أسوان أول، وسط مشاركة لمسئولى الإزالات بالقسم، وفنى التنظيم، وهو الذى تكامل مع الإزالة الفورية فى المهد لعدد 4 شجيرات قام بوضعها المتعدى تمهيداً لتشوين الطوب الأبيض، وتمت الإزالة الكاملة لها.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بالتدخل الفوري لإصلاح كسور مفاجئة لخطوط المياه من قبل الفنيين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بجانب القيام بمتابعة أعمال النظافة العامة بنطاق حى شرق المدينة؛ لإضفاء الشكل الجمالي والحضارى المطلوب على الوجه الأكمل.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى نظمت جلسة حوار مجتمعى للاستماع إلى مطالب واحتياجات أهالي قرية أبوالريش بمدينة أسوان، وذلك فى إطار تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برصد وحصر كافة المشكلات والمطالب الجماهيرية بمختلف القرى والنجوع التى تم إدراجها ضمن المشروعات التنموية والخدمية للمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة).