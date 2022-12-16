دبلوماسى أوكرانى لـ«القاهرة الإخبارية»: حظر شراء النفط الروسى يدمر البنية التكريرية لموسكو

قال الدبلوماسي الأوكراني السابق فولوديمير شاماكوف، إن توقيع حزمة عقوبات جديدة على روسيا يمثل اختناقا اقتصاديا على روسيا تدريجيا، متوقعا حدوث صدمة داخل روسيا بسبب تلك العقوبات.

وأضاف عبر "سكايب"، للقاهرة الإخبارية: "استمرار حظر شراء النفط الروسي سيدمر البنية التكريرية لموسكو"، نافيا أن تكون تلك العقوبات غير فعالة وحقيقية، كما يعتقد البعض.

وتابع أن حظر شراء النفط الروسي يؤثر بالضرورة على عملية التسليح، وذلك لأنها تستخدم العائد من تلك المبيعات في عمليات التسليح، مؤكدا أن روسيا تستخدم كل قواتها لتدمير البنية التحتية الأوكرانية وحرصت على استمرار القصف لمحطات الكهرباء حتى إنها قطعت الكهرباء عن 4 محافظات أوكرانية.

وأكد الدبلوماسي الأوكراني السابق فولوديمير شاماكوف، أن روسيا تقوم بأفعال إرهابية داخل أوكرانيا، حيث تحرص على تدمير المدن والبنية التحتية، وخاصة مدينة خرسون جنوب أوكرانيا، والتي تقصفها بالصواريخ والدبابات، ما يعد انتقاما روسيا.