محافظ أسيوط يناقش تطوير مواقف السيارات ونشر وسائل مرورية جديدة بالشوارع

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أهمية تطوير المنظومة المرورية بكل أشكالها؛ لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية ومنع التكدس بشوارع وميادين المحافظة وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين تنفيذًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى العمل على تطوير مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بمدينة أسيوط وبعض المراكز لتقديم خدمات أفضل للمواطنين؛ لتظهر بالشكل الحضاري اللائق بالمواطنين وتناسب متطلباتهم واحتياجاتهم وتساهم في تحقيق السيولة المرورية ومنع الازدحام.

وأضاف محافظ أسيوط، أن القطاع المروري يُعد إحدى القطاعات المهمة التي يتعامل معها المواطنين بشكل مستمر.

جاء ذلك خلال لقاءه بالعميد اسماعيل محرزي مدير إدارة المرور بأسيوط ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة وأشرف محمد مدير إدارة الشئون المالية والإدارية بالمحافظة.

حيث ناقش الاجتماع تطوير مواقف سيارات الأجرة ووضع بعض الوسائل والمهمات المرورية الجديدة في عدد من الشوارع والميادين ضمن خطة المحافظة للحفاظ على شبكة الطرق وتحسينها ورفع كفاءتها بشكل مستمر.

وأوضح اللواء عصام سعد أن المحافظة تهدف إلى تعزيز التوعية المرورية وتطوير وتحسين الطرق والميادين العامة وللحد من خطر الحوادث المرورية والمحافظة على سلامة مرتادي هذه الطرق بكافة الطرق الممكنة سواء الأدوات أو الوسائل أو الإشارات المرورية الجديدة الجديدة التي سيتم تدعيم الشوارع والطرق الرئيسية بها لمواكبة التقنيات الحديثة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز معايير السلامة المرورية في الشوارع الرئيسية وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع مطالباً بضرورة وضع خطة عمل بالتنسيق بين إدارة المرور ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لتحسين الحالة المرورية وعودة الانضباط في الشوارع والتشديد على المواطنين وسائقي وأصحاب السيارات بالالتزام بالاتجاهات المرورية الجديدة والعلامات الإرشادية المحددة والخاصة باتجاه حركة السيارات لفك الاختناقات المرورية وتسهيل الحركة.

ووجه محافظ أسيوط بالدفع ببعض سيارات ميكروباص وأتوبيسات نقل ركاب إلى موقفي سيارات الأزهر ونزلة عبداللاه وبعض مواقف السيارات بالمراكز خاصة خلال فترات الذروة والازدحام سواء الفترة الصباحية أو الفترة المسائية لمنع الزحام والتكدس من المواطنين والطلاب ورفع العبء عن كاهل المواطنين في تسهيل النقل والانتقال، مشيرًا إلى استمرار جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة سير العمل بكافة القطاعات من بينها المرور والمواقف سواء بمدينة أسيوط أو بالمراكز فضلاً عن تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مباحث المرور ومسئولي المواقف بالمراكز بالمتابعات المستمرة والمرور على مواقف السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين لفرض الانضباط ومنع التلاعب بالأسعار والتعريفة المقررة للمواصلات الداخلية والخارجية.

يذكر أن محافظ أسيوط، قد أعلن في وقت سابق عن تلقي الشكاوى من خلال الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.