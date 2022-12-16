أمن المنافذ يضبط 65 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية .

وأسفرت الجهود عن ضبط 5 قضايا متنوعة، فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد عن ضبط 2 قضية، وفي مجال جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1702 مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال الأمن العام تم ضبط 48 قضية، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات" تم ضبط 9 قضايا، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 273 حكما قضائيا متنوعا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتجري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.