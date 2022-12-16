الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جرحى إثر انفجار حوض أسماك ضخم فى أحد فنادق برلين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انفجر حوض أسماك ضخم، يبلغ ارتفاعه نحو 12 مترًا، في بهو أحد فنادق العاصمة الألمانية برلين الفخمة، مما أدى إلى تدفّق أكثر من مليون لتر من المياه مع الأسماك التي كانت تحويها، ووقوع جريحين، وفقًا لما أعلنته الشرطة الألمانية.

ويصف الموقع الإلكتروني لـ"أكوا دوم" حوض الأسماك هذا بأنّه "أكبر حوض أسطواني في العالم".

وتحطمت جدران الحوض الزجاجية لأسباب لا تزال غير معروفة عند الساعة 5.50 بالتوقيت المحلي (4.50 بتوقيت غرينتش)، حسب الشرطة وعناصر الإنقاذ.

وفضلاً عن الأضرار الناجمة عن تسرّب المياه، أوقع الانفجار جريحين أُصيبا بشظايا ونُقلا إلى المستشفى للمعالجة.

وكان حوض الأسماك الأسطواني الشكل والموجود في بهو فندق "راديسون بلو" يحوي أكثر من مليون لتر من المياه مع حوالى 1500 سمكة استوائية.

وأوضح ناطق باسم فرق الإنقاذ، لوكالة «فرانس برس»، أنّ "المياه والأسماك تدفّقت في الطابق الأرضي"، فيما جرى إخلاء الفندق.

وحضر إلى مكان الحادثة بصورة عاجلة نحو مئة عنصر إغاثة، واستخدمت الشرطة الكلاب للبحث عن أشخاص يُحتمل أن يكونوا تحت الأنقاض.

وأكّد ناطق باسم عناصر الإغاثة أنّ الانفجار ليس ناجمًا عن تشقق بسيط في حوض الأسماك، بل ما حدث هو "انفجار للحوض".

وأفادت الشركة المسئولة عن النقل في العاصمة، عبر حسابها في «تويتر»، بأنّ الشرطة أغلقت جزئياً أمام حركة المرور شارع كارل ليبكنخت المجاور الذي يُعدّ شرياناً رئيسياً في وسط برلين، بسبب "كمية المياه الكبيرة جداً التي تدفّقت على الطريق".

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، جرى تداولها عبر مواقع التواصل ومن المرجّح أن يكون نزلاء الفندق قد التقطوها، حوض الأسماك المتضرر بشكل كبير وشظايا كبيرة من الزجاج متناثرة في المكان في الوقت الذي لا تزال فيه المياه تتسرّب من الحوض.

وكان حوض الأسماك التابع لسلسلة "سي لايف" مجهّزاً بمصعد زجاجي يتيح لزائريه الاطلاع على الأسماك فيه.

وأشارت صحيفة "بيلد" إلى أنّ الانفجار ناتج عن اهتراء في أجزاء الحوض، لافتةً إلى أنّ "أكوا دوم" أُعيد فتحه أمام الزوار الصيف الفائت بعد أعمال ترميم وتجديد كلّفت 2,5 مليون يورو.

انفجار أكبر حوض اسطواني للسمك ​برلين راديسون بلو سقوط جرحى نفوق الأسماك

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وائل لطفي

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