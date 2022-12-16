«رجال أعمال الإسكندرية» تناقش الرقابة على القطاعين الصناعي والتجاري

استضافت لجنة التجارة الداخلية بجمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة، محمد حفني، الدكتور حسن فؤاد، مدير الأغذية بوزارة الصحة بالإسكندرية، وأحمد عبدالله، مراقب عام الأغذية بوزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة داليا أفندي، مدير المعامل الرئيسية بوزارة الصحة بالإسكندرية، حيث ناقش اللقاء المجهودات التي تقوم بها، وزارة الصحة بالمحافظة بالرقابة على القطاع الصناعي والتجاري بالإسكندرية.

وكشفت لجنة التجارة الداخلية، أن اللقاء تناول سبل دعم التعاون المشترك بين الطرفين، والدور الذي تقوم بة جمعية رجال أعمال الإسكندرية لخدمة المجتمع السكندري وآليات التعاون بين ممثلي إدارة الأغذية بوزارة الصحة بالمحافظة ومجتمع الأعمال من خلال رجال أعمال الإسكندرية، فيما تطرق اللقاء إلى الخدمات التي تقوم بها الجمعية في مختلف القطاعات.

من ناحيته، تحدث الدكتور حسن فؤاد، مدير الأغذية بوزارة الصحة بالإسكندرية عن متطلبات وزارة الصحة في المصانع والمخازن الخاصة بالأغذية، موضحًا أوجه التعاون بين وزارة الصحة و الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئات والمنشآت التي تتم مراقبتها من وزارة الصحة.

وأكد أيضًا العناصر التي يتم التركيز عليها من قبل وزارة الصحة في الرقابة على المنشآت الغذائية.

من جهتها، أوضحت الدكتورة داليا أفندي، مدير المعامل الرئيسية بوزارة الصحة بالإسكندرية الدور الذي تقوم به المعامل في تحليل العينات الخاصة بالأغذية أو المواد الملامسة لها وفقًا للمواصفات القياسية المصرية.

وحضر اللقاء كل من الدكتور محمد محرم، نائب رئيس مجلس الإدارة بالجمعية، وأحمد خالد مرسي عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالمحسن، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك، ومجدي أحمد مرزوق، نائب رئيس لجنة التجارة الداخلية، وإبراهيم العشماوي، نائب رئيس لجنة التجارة الداخلية، وعبدالعال علي عبد العال، نائب رئيس لجنة الاستيراد، ووليد القيار- نائب رئيس لجنة الاستيراد والجمارك، بالإضافة إلى لفيف من أعضاء الجمعية.