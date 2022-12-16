الجمعة 16 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 2 سرقا مواطن في الدقهلية

متهمين
متهمين

نجح قطاع الأمن العام في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع «فيس بوك» يظهر خلاله شخص يتضرر من قيام شخصين بسرقته بالدقهلية وضبط مرتكبا الواقعة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يظهر خلاله أحد الأشخاص يتضرر من قيام شخصان بسرقة ورشة الأخشاب خاصته للحصول على قرض بالدقهلية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30/9/2022 قام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بتحرير محضر بمركز شرطة ميت غمر بالدقهلية بتضرره من (شركائه في ورشة أخشاب "لهما معلومات جنائية") لقيامهما برهن محتويات الورشة للحصول على قرض دون علمه وعقب ذلك قام بالتنازل عن المحضر للتفاوض معهما على قيمة القرض وفى وقت لاحق حرر (سائق - مقيم بالغربية) محضر ضد المشكو فى حقهما لقيامهما بالنصب عليه في مبلغ مالي نظير شراء سيارة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما والعرض على النيابة العامة التي قررت حبسهما بتاريخ (10) الجاري حرر الشاكي محضراً اتهم فيه المشكو فى حقهما بإلغاء الاتفاق معه لعدم سداد قيمة المحتويات التي تم رهنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

قطاع الأمن العام أجهزة وزارة الداخلية بتحرير محضر النيابة العامة العرض على النيابة العامة شكوى مواطن ملابسات تداول مقطع فيديو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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