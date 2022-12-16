تفاصيل الجدول الأسبوعي لقوافل «حياة كريمة» المجانية في المحافظات

أعلنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، عن تنظيم عدد من القوافل الطبية والندوات التوعوية في محافظات ، القاهرة والجيزة والقاهرة وسوهاج وقنا والوادي الجديد والإسكندرية والمنوفية، والغربية ودمياط، خلال الفترة ما بين 16 إلى 23 ديسمبر.

وجاءت مواعيد القوافل الطبية كالتالي، في محافظات القاهرة، بمنطقة البساتين، في المركز الطبي بعزبة النصر، ، تبدأ من اليوم الجمعة، وحتى غدًا 17 ديسمبر، وفي منطقة منشأة القناطر، بالمركز الطبي في الدويقة، يوم 19 ديسمبر، وبحي المقطم ، بالمركز الطبي بالأسمرات، أربع أيام والتي تبدأ من 18 لـ 19 ديسمبر، وتعاود نشاطها من جديد في نفس المنطقة يومي 22 و23 ديسمبر، وبحي المعادي في المركز الطبي الخيري يومي 20 و21 ديسمبر، ومن المقرر أن تكون كل قوافل محافظة قوافل طبية.

وفي محافظة الجيزة، في حي السادس من أكتوبر في منطقة هرم سيتي، يوم 16 و 17 ديسمبر، والبدرشين في قرية مزغونة يويم 20 و21 ديسمبر، ومنشأة القناطر بقرية الوردان يومي 23 و24 ديسمبر، ومن المقرر أن تكون كل قوافل محافظة قوافل طبية.

- مواعيد القوافل المجانية في سوهاج وقنا



محافظة سوهاج، فحددت المبادرة الرئاسية لها قافلتين بهذا الأسبوع، الأولي في قرية نزلة عمار، ويومي 17 و18 ديسمبر، والثانية في قرية الطوالب يومي 20 و21 ديسمبر، ومن المقرر أن تكون كل قوافل محافظة قوافل طبية.

محافظة قنا، فحددت لها المبادرة خلال هذا الأسبوع قافلتين الأولى في مركز دشنا، في قربة نجع الخروعة، يوم 19 ديسمبر، والثانية في مركز فرشوط قرية الكوم الأحمر يوم 21 ديسمبر، ومن المقرر أن تكون كل قوافل محافظة قوافل طبية.

محافظة الوادي الجديد فخصصت لها المبادرة 3 قوافل في مركز الفرافرة، على أن يبدأوا في 19 ديسمبر ويستمرون حتى 24 ديسمبر، وتكون الأولى في بئر 5، يومي 19 و 20 ديسمبر، والثانية في قرية الخير والنماء، يومي 21 و22 ديسمبر، والثالثة في قرية عثمان بن عفان يومي 23 و 24 ديسمبر، ومن المقرر أن تكون كل قوافل محافظة قوافل طبية.

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