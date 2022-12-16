جامعة الوادي الجديد تشارك في مؤتمر الجمعية المصرية لجراحي المسالك البولية

شارك الدكتور حسن عبداللطيف، نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب بالجامعة، في فعاليات المؤتمر السادس والخمسين للجمعية العلمية المصرية لجراحي المسالك البولية والمنعقد بالقاهرة.

وقال عبداللطيف، إن المؤتمر قدّم كل ما هو جديد في المسالك البولية والاهتمام بتعليم شباب الأطباء، وشارك في المؤتمر أساتذة من أمريكا وأوروبا والهند والدول العربية والدول الإفريقية؛ لمناقشة كل جديد في علم المسالك البولية والتناسلية وذلك من خلال محاضرات وحلقات نقاشية وورش عمل وعرض للعمليات الدقيقة.

حاضر في الجلسة الافتتاحية الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، وتحدث عن المسؤولية الطبية للمجتمع المدني، كما شارك الدكتور محمد عبدالظاهر، أستاذ القانون المدني بجامعة بني سويف في حلقة نقاشية عن المسالك البولية والقانون.

وانتهت أعمال المؤتمر بانتخابات مجلس إدارة جديد وتولى الدكتور حسن أبوالعينين، أستاذ المسالك بجامعة المنصورة، رئاسة الجمعية، وتم انتخاب الدكتور حسن عبداللطيف، نائب رئيس الجمعية، والدكتور شريف مراد، أستاذ المسالك بجامعة عين شمس، سكرتير الجمعية.

وتقدّم الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بخالص التهاني إلى الدكتور حسن عبداللطيف، أستاذ المسالك البولية بجامعة أسيوط، ونائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال عميد كلية الطب بالوادي الجديد؛ لفوزه بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المسالك البولية.