الجمعة 16 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الوادي الجديد تشارك في مؤتمر الجمعية المصرية لجراحي المسالك البولية

صوة أثناء المؤتمر
صوة أثناء المؤتمر

شارك الدكتور حسن عبداللطيف، نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب بالجامعة، في فعاليات المؤتمر السادس والخمسين للجمعية العلمية المصرية لجراحي المسالك البولية والمنعقد بالقاهرة.

وقال عبداللطيف، إن المؤتمر قدّم كل ما هو جديد في المسالك البولية والاهتمام بتعليم شباب الأطباء، وشارك في المؤتمر أساتذة من أمريكا وأوروبا والهند والدول العربية والدول الإفريقية؛ لمناقشة كل جديد في علم المسالك البولية والتناسلية وذلك من خلال محاضرات وحلقات نقاشية وورش عمل وعرض للعمليات الدقيقة. 

حاضر في الجلسة الافتتاحية الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، وتحدث عن المسؤولية الطبية للمجتمع المدني، كما شارك الدكتور محمد عبدالظاهر، أستاذ القانون المدني بجامعة بني سويف في حلقة نقاشية عن المسالك البولية والقانون.

وانتهت أعمال المؤتمر بانتخابات مجلس إدارة جديد وتولى الدكتور حسن أبوالعينين، أستاذ المسالك بجامعة المنصورة، رئاسة الجمعية، وتم انتخاب الدكتور حسن عبداللطيف، نائب رئيس الجمعية، والدكتور شريف مراد، أستاذ المسالك بجامعة عين شمس، سكرتير الجمعية.

وتقدّم الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بخالص التهاني إلى الدكتور حسن عبداللطيف، أستاذ المسالك البولية بجامعة أسيوط، ونائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال عميد كلية الطب بالوادي الجديد؛ لفوزه بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المسالك البولية.

نائب رئيس جامعة الوادى الجديد فاعليات المؤتمر للجمعية العلمية المصرية لجراحي المسالك البولية تعليم شباب الأطباء اساتذة من أمريكا وأوروبا علم المسالك البولية والتناسلية محاضرات وحلقات نقاشية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16-12-2022

​ ​نجيب ميقاتي​: ​التحقيقات​ مستمرة لكشف ملابسات حادث مقتل جندي «اليونيفيل»

كشف مجاني وتوفير علاج لـ1350 في قافلة ببني سويف

«الزراعة»: ورشة عمل حول لجنة المبيدات ودورها في رفع كفاءة الصادرات الزراعية

اليابان تزيد إنفاقها الأمنى ​​إلى 2% للتصدى للنفوذ الصينى

ضبط 7 أطنان جبن فاسد خلال حملات تموينية بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-2»

ماجد حبته

الأسعار والسُّعار والتسعيرة

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 2» تاريخ مشترك

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يدعو السعودية لتحقيق سلام تاريخى

مسئول أمريكى: ملتزمون بحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين على حدود 1967

الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 150 فلسطينيًا بالضفة الغربية فى 2022