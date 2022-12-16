الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 40 حالة إشغال طريق خلال حملة بمركز الفشن فى بنى سويف

الحملة
الحملة

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، بضرورة واستمرار مواجهة كل أشكال التعديات على الأرصفة ورفع إشغالات الطريق العام، مع إلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم، داخل الأسواق، لاستعادة المظهر الحضاري والجمالي لشوارع مدينة الفشن، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات.

وأشرف محمد بكري، رئيس مدينة الفشن، على تنظيم حملة لرفع الإشغالات، والتي استهدفت شارع بورسعيد وصلاح سالم وسعد زغلول وميدان الشيخ شمردل بهدف إعادة الانضباط، وتيسير الحركة المرورية، وقد أسفرت الحملة عن رفع أكثر من 40 حالة إشغال للطريق العام.

كما تابع رئيس المركز أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الإبراهيمية بمدخل المدينة، وإنشاء رصيف وسور ترعة الإبراهيمية، فيما تتواصل أعمال رفع المخلفات وجمع القمامة المتزلية وتمهيد الطرق الترابية، ومتابعة أعمال صيانة بيارات تخفيض منسوب المياه الجوفية، ورفع كفاءة الإنارة بمداخل وشوارع القرى التابعة وفق خطة عمل تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق آخر، كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، بالتوجه "ميدانيًا" للتأكد من معلومات واردة عن قيام أحد التجار بحيازة كمية كبيرة من الأسمدة المدعمة، لبيعها في السوق السوداء، مشددًا على أهمية أن تكون الحملة مفاجئة.

وانتقل السكرتير العام المساعد بشكل مفاجئ لقرية منشأة الحاج بمركز إهناسيا، وبالفعل تم ضبط مخزن أحد التجار بالقرية وبه كمية تصل إلى 14 طنًا بواقع 285 شيكارة من الأسمدة المدعمة.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة بإيصال استلام، على أن يتم التحفظ عليها بالجهة المختصة، وذلك بحضور قوة من شرطة إهناسيا، ومسئولي الزراعة والتموين وجهاز حماية المستهلك والوحدة المحلية، وتم تحرير محضر بالواقعة للسير في الإجراءات القانونية اللازمة.

إشغالات الطريق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف بورسعيد رئيس مدينة

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