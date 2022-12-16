الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير البترول يبحث مع «لوك أويل» الروسية سبل استثمارها فى البحث والتنقيب بمصر

وزير البترول
وزير البترول

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إيفان رومانوفسكي، نائب رئيس شركة لوك أويل الروسية لشئون الأمريكتين وإفريقيا وأوروبا؛ لبحث الاستثمارات الحالية للشركة في عدد من مناطق الامتياز للبحث عن البترول والغاز في مصر بالصحراء الشرقية والغربية وخطط عملها المستقبلية، ومناقشة فرص تعزيز أنشطة واستثمارات الشركة فى ظل اهتمامها بالتوسع فى مناطق امتياز جديدة.

وشهد اللقاء استعراض مناطق امتياز الشركة الحالية، والتى شملت منطقة غرب عش الملاحة، ومنطقة امتدادات تنمية غرب عش الملاحة والتى تشارك فيها مع شركة ثروة للبترول المصرية بواقع 50% لكل طرف، وكذلك منطقة مليحة بالصحراء الغربية التى تشارك فيها بحصة قدرها 24% إلى جانب شركة إيني الإيطالية.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن علاقات التعاون والشراكة بين قطاع البترول ولوك أويل ممتدة منذ فترة طويلة، وشهدت تحقيق نجاحات مشتركة، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الواعدة والمحفزة للشركة لتعزيز أنشطتها في البحث عن البترول والغاز بمناطق امتياز جديدة.

من جهته، استعرض نائب رئيس شركة لوك أويل لشئون الأمريكتين وإفريقيا وأوروبا خطط وبرامج العمل المنفذة من جانب الشركة، والتي تشمل مناطق امتيازها الثلاث فى مصر، مؤكداً أن لوك أويل تسعى لتعزيز تواجدها فى مصر من خلال شراكة فى مناطق امتياز جديدة، كما تطرق إلى بعض مجالات التعاون المقترحة، والتى شملت نشاط لوك أويل فى مجال تصنيع الطلمبات الكهربائية الغاطسة ESP المستخدمة في مشروعات البترول والغاز، والتي أحرزت فيها تقدماً يستند إلى أسعارها التنافسية والجودة.

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