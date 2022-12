«avatar» يواصل عروضه السينمائية في مصر بـ 50 قاعة

12/16/2022 10:49:51 AM

الجمعة 16/ديسمبر/2022 - 10:49 ص 12/16/2022 10:49:51 AM

واصل فيلم «Avatar» بجزئه الثاني الانتشار في دور العرض المصرية بعد إطلاقه يوم الأربعاء بشكل رسمي قبل الولايات المتحدة الأمريكية بيومين، والذي يُطلق رسميًا اليوم هناك.

ووصل عدد قاعات عرض الفيلم في مصر إلى 50 قاعة مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة.

وخلال اليوم الأول لعرض الفيلم في مصر، حقق الجزء الجديد من الفيلم العالمي الشهير Avatar للمخرج جايمس كاميرون، ويحمل عنوان The Way of Water في دور العرض المصرية، 2,559,336 جنيه مصري، وذلك بعد 13 عاما من عرض الجزء الأول من الفيلم والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقتها، ليتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات بجمعه أكثر من 2.8 مليار دولار على مستوى العالم، ويخطط كاميرون لإطلاق ثلاثة أفلام أخرى من السلسلة حتى عام 2028.

وعرض الفيلم في الـ14 ديسمبر، وبذلك تكون مصر الدولة العربية الوحيدة في الشرق الأوسط التي سيبدأ بها عرض الفيلم الأربعاء مع 12 دولة أخرى في نفس التوقيت منها ألمانيا وفرنسا وفنلندا وهونج كونج وبلجيكا والدنمارك وإيطاليا والسويد، وذلك قبل عرضه رسميًا في الولايات المتحدة الأمريكية بيومين.

وانضم إلى أبطال الجزء الثاني عدد من النجوم، منهم كيت وينسلت، ميشيل يوه، وأونا شابلن، إلى جانب أبطال الجزء الأول زوي سالدانا، سام ورذينجتن، سيجورني ويفر، ميشيل رودريجز، جيوفاني ريبيسي، ومن إخراج جيمس كاميرون.