وزير الدفاع الكويتي يقدم استقالته لرئيس الوزراء أحمد الصباح

أفادت صحيفة القبس الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، بأن وزير الدفاع الكويتى عبدالله علي العبدالله الصباح رفع استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح، مضيفة أنه تم تأجيل البت بالاستقالة ليوم الأحد المقبل، لحين اجتماعه مع رئيس الوزراء.

وتم تعيين عبدالله علي الصباح وزيرا للدفاع في حكومة أحمد نواف الصباح، والتي صدر مرسومها بتاريخ 16 أكتوبر الماضي، ولم يذكر المصدر السبب الذي دفع وزير الدفاع الكويتي لتقديم استقالته.

وفى أكتوبر الماضى، أعلنت الكويت عن تشكيل جديد للحكومة، شمل تعيين حسين إسماعيل وزيرًا للنفط خلفًا لمحمد الفارس، وإعادة تعيين عبدالوهاب الرشيد وزيرًا للمالية.

كما عينت وزيرًا جديدًا للدفاع هو الشيخ عبدالله علي السالم الصباح، وفق ما شمله مرسوم بثته وسائل الإعلام الحكومية.

وكانت الحكومة المنتهية ولايتها قد استقالت عقب الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي في الدولة الخليجية العضو في منظمة أوبك.