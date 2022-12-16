ملتقى الهناجر الثقافي يناقش أهم قضايا المجتمع عبر 12 ندوة في 2022

ناقش ملتقى الهناجر الثقافي الذي ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، عددا من أهم قضايا المجتمع من خلال 12 ندوة، تحدث فيها كوكبة كبيرة من المتخصصين فى مختلف المجالات، وأدارت الندوات الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد، مدير ومؤسس الملتقى، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

ومن المقرر أن يختتم ملتقى الهناجر الثقافى فعاليات ندواته لعام 2022، تحت عنوان " القوة الناعمة وبناء الوعي"، مساء يوم 30 ديسمبر الجارى بقاعة الدكتورة هدى وصفي بمركز الهناجر للفنون، ويتحدث فيها نخبة من المثقفين والمتخصصين.

- ندوة "ذوي الهمم.. بين التحدى والإنجاز"

ففى شهر يناير ناقش الملتقى تحديات وانجازات أصحاب الهمم فى ندوة "ذوى الهمم.. بين التحدى والإنجاز"، شارك فيه الإذاعى الكبير رضا عبد السلام رئيس إذاعة القران الكريم، والدكتور خالد عبد الفتاح عميد كلية العلوم جامعة جنوب الوادى، والمهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى للإعاقات الذهنية، والدكتورة إقبال السمالوطى رئيس المركز النموذجى لرعاية المكفوفين، والدكتورة عزة فتحى أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس، والدكتور محمود حجازي وكيل كلية الحقوق جامعة حلوان، والكاتب الكبير محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، بمصاحبة فرقة عشاق النغم بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار ومشاركة متميزة من نماذج فنية من ذوى الهمم .

وفى شهر فبراير جاء الملتقى بعنوان "وثيقة الأخوة الإنسانية والعيش المشترك"، وتحدث فيه الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر والمنسق العام لبيت العائلة، ونيافة الأنبا آرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأورثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، وفضيلة الشيخ الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء المصرية، والأب رفيق جريش المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية، والدكتور حسام فاروق نائب رئيس تحرير الجمهورية، بمصاحبة فرقة المولوية بقيادة الفنان الدكتور عامر التوني.

- ندوة عن "المرأة المصرية عبر العصور"

واستعرض الملتقى فى شهر مارس "المرأة المصرية عبر العصور" من خلال كلمات الدكتورة رقية شلبي عميد كلية البنات جامعة عين شمس سابقا، والدكتورة نيفين مكرم أستاذ الذكاء الاصطناعي بأكاديمية السادات للعلوم والتكنولوجيا، ومها مروان مقرر المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، والدكتورة وفاء عبد السلام الداعية والواعظة بوزارة الأوقاف، والدكتورة آلاء فوزي المدير التنفيذي لمركز الإعلام الدولي والاتصال الحضاري بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وسميرة لوقا رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، والناقدة الفنية دينا شرف الدين، بمصاحبة فرقة "فرانكو كايرو" بقيادة المايسترو ياسر أنور.

وجاء الملتقى خلال شهر أبريل بعنوان "رمضان ومحبة الأوطان"، احتفالا بالشهر رمضان الكريم، تحدث فيه فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمصاحبة فرقة المولوية بقيادة الفنان الدكتور عامر التوني.

واهتماما بالشباب الذى يعد أهم فئة في المجتمع، ناقش الملتقى "الشباب ومسيرة التقدم "، خلال شهر مايو، تحدث فيه كل من الأستاذة الدكتورة جيهان رجب أستاذ التسويق ومستشار نائب رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور كريم همام الأستاذ بجامعة حلوان ورئيس معهد إعداد القادة بحلوان، والدكتور يوسف الورداني مساعد وزير الشباب، واللواء هشام الهناوي الخبير الاستراتيجي وأمين عام أكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي، والأستاذ الدكتور أشرف عبد الرحمن الأستاذ بأكاديمية الفنون، والدكتور وائل الطناحي أمين عام المجلس الوطني للشباب، مشاركة متميزة من فرقة فنون بقيادة الفنان محمد سامي.

وفى شهر يونيو، ناقش الملتقى "القوى الناعمة.. مصادر للتميز عبر التاريخ"، تحدث فيه الأستاذ الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، فضيلة الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الأستاذ محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب، الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسينما، الفنان الكبير طارق الدسوقي، الدكتورة آلاء فوزي مدير مركز الإعلام الدولي والإتصال الحضاري كلية الإعلام جامعة القاهرة، بمشاركة فرقة الفنان عمرو سليم الموسيقية.

أما خلال شهر يوليو ألقى الملتقى الضوء على ثورة 23 يوليو فى ندوة " 23 يوليو - ونظرة على التاريخ"، تحدث فيه الدكتور عاصم الدسوقى أستاذ التاريخ بجامعة حلوان، والدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسي جامعة الزقازيق، والدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ جامعة عين شمس، والكاتب الصحفي عادل السنهوري، والخبير الإعلامي الدكتور ياسر عبد العزيز، بمشاركة فرقة كنوز بقيادة الفنان الكبير محمود درويش.

- ندوة "التغيرات المناخية وتداعياتها"

وعن التغيرات المناخية، استعرض الملتقى جوانبها خلال شهر أغسطس فى ندوة "التغيرات المناخية وتداعياتها"، تحدث فيها الدكتورة نهى سمير عميدة كلية الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، والدكتورة أميرة جمال أستاذ الصحة العامة جامعة قناة السويس، والدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط جامعة الفيوم، والدكتور أحمد العوضي مدير مركز التنمية المستدامة جامعة عين شمس، والمهندس تيسير محمد مطر عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد الشامى الخبير الاقتصادي، بمشاركة فرقة شموع بقيادة المطرب الكبير سعيد عثمان .

وأوضح الملتقى تأثير التغيرات المناخية على الإنسان، خلال شهر سبتمبر فى ندوة "التغيرات المناخية وتأثيرها على حياة الإنسان" تحدث فيها الدكتور عبد المسيح سمعان وكيل كلية الدراسات البيئية بجامعة عين شمس سابقا ومقرر لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة ومستشار وزارة الثقافة للبيئة، والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأورثوذكسي، والمهندس تيسير محمد مطر عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد أبو اليزيد عبدالحافظ أستاذ بجامعة عين شمس ورئيس الهيئة الاستشارية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتور أشرف عبد الرحمن أستاذ النقد الفني بأكاديمية الفنون، والسفير هشام بدر سفير مصر السابق باليابان ورئيس اللجنة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط، والدكتورة منال خيري أستاذ استراتيجيات الاقتصاد جامعة حلوان، والدكتورة حنان عمر مدير عام حماية البيئة والتنمية المستدامة بإحدى شركات البترول، بمشاركة فرقة "النغم الخالد" بقيادة المايسترو الدكتور محمد عوض .

واحتفالا بالمولد النبوى، ألقى الملتقى الضوء على حياة سيدنا محمد (ﷺ) خلال شهر أكتوبر فى ندوة "ولد الهدى.. رسولا للإنسانية"، تحدث فيها الأستاذ الدكتور محمد نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والمشرف العام على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإليكترونية، والأستاذ الدكتور محمد داوود أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة قناة السويس، وفضيلة الشيخ الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء المصرية، والواعظة والداعية الدكتورة وفاء عبد السلام، وفضيلة الشيخ الدكتور مظهر شاهين، بمشاركة فرقة المولوية بقيادة الفنان الدكتور عامر التوني.

- ندوة "مصر.. ومناهضة العنف ضد المرأة"

وتزامنا مع اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، ناقش الملتقى خلال شهر نوفمبر "مصر.. ومناهضة العنف ضد المرأة" تحدث فيها المستشارة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لشئون المرأة والطفل وحقوق الانسان، والأستاذة الدكتورة ثريا البدوي مدير مركز دراسات وبحوث المرأة والإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والإعلامى الدكتور جمال الشاعر مقرر لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، الأستاذة سميرة لوقا عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، والأستاذة الدكتورة رانيا يحيى رئيس قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون وعضو المجلس القومي للمرأة، بمشاركة فرقة كردان الغنائية بقيادة المايسترو علي المنسي .