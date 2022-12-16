إطلاق مكتبان جديدان لكنيسة الأرض المقدسة الكاثوليكية

نظم مجلس الأساقفة الكاثوليك في الأرض المقدّسة، مؤتمرًا في قاعة النوتردام لإطلاق مكتبين جديدين (مكتب الحماية للأفراد والمكتب القانوني المهني)، يهدفا على تمكين وجود الكنيسة في الأرض المقدسة من خلال تقديم المساعدة والمشورة القانونية لكل من يحتاجها وضمان مجتمع آمن.

وافتتح المؤتمر غبطة البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، والسفير البابوي، المطران أدولفو إيلانا، برسالة ترحيب وخطاب قصير عن غاية المجلس من إفتتاح هذين المكتبيين.

من بين المتحدثين السيدة رزان كافايتي، مساعدة قانونية، التي شرحت اهداف المكتب، والمحامي زكي سحلية، تحدث عن الامور القانونية، والسيدة ناتالي بدور، المنسقة لمكتب حماية الأفراد، أوضحت عن الدعم والخدمات الذي يوفره المكتب.

يذكر أنه التقى الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن خلال الأيام الماضية، رؤساء الكنائس في القدس والأردن، وشخصيات مسيحية، وممثلي مجلس أوقاف القدس بمناسبة الاحتفال بفترة الأعياد المجيدة، وذلك بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وشارك بالحضور في اللقاء عدد من القيادات الدينينة المسيحية بالأردن والقدس من بينهم الأنبا أنطونيوس مطران القدس، والبطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن.

وأعرب البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن في كلمته عن تقديره للملك على مواقفه الراسخة في تعزيز مبادئ السلام والوئام، والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعم الوجود المسيحي في الأرض المقدسة.