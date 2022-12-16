كوريا الجنوبية وكندا توقعان على تعديل لاتفاقية تعاون فى صناعة الأسلحة

وقعت كوريا الجنوبية وكندا، اليوم الجمعة، على تعديل مذكرة تفاهم بينهما مضى عليها عقود بشأن صناعة الأسلحة والتعاون اللوجستي لتوسيع نطاق تعاونهما الدفاعي، وفقًا لما ذكرته وكالة شراء الأسلحة الحكومية في سول.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، فقد وقع مذكرة التفاهم المعدلة وزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي إيوم دونج هوان، ونظيره الكندي تروي كروسبي، التي تمهد الطريق للتعاون في مجالات جديدة، بما في ذلك البحث المشترك وتطوير أنظمة الأسلحة واختبارها.

يشار إلى أنه قد تم توقيع مذكرة التفاهم الأصلية لأول مرة في عام 1996، ما أرسى الأساس للتعاون في الصناعات الدفاعية بين البلدين.

وأدرك البلدان أن هناك حاجة إلى التعديل عندما دعت إدارة DAPA السلطات الكندية إلى التعاون لاستخدام موقع في يلونايف بكندا لإجراء اختبار أداء طائرة هليكوبتر مسلحة خفيفة في درجات حرارة شديدة الانخفاض في عام 2020.

وأشار "إيوم" إلى أن التعديل يمثل أول حالة من نوعها لتنفيذ اتفاقية قمة ثنائية في سبتمبر للارتقاء بعلاقة البلدين إلى "شراكة استراتيجية شاملة".

نزع السلاح النووي الشمالي

على صعيد آخر، ذكر المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، أن الرئيس يون سيوك-يول، التقى بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي الخميس وتبادلا وجهات النظر حول قضية كوريا الشمالية النووية وغيرها.

وأوضح المكتب الرئاسي، أنه خلال اجتماعهما في المكتب الرئاسي، أعرب يون عن مخاوفه بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية، وطالب بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نزع السلاح النووي من البلاد من خلال تعزيز وضع الاستعداد والمراقبة للأنشطة النووية لبيونج يانج.

وقال جروسي، إن الوكالة ستبذل قصارى جهودها لردع كوريا الشمالية وحماية النظام العالمي من أجل منع انتشار الأسحلة النووية.

ووصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى كوريا الجنوبية يوم الأربعاء لعقد اجتماعات مع مسؤولين كوريين جنوبيين بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي، وخطة اليابان لتصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة في المحيط في الريبع المقبل.