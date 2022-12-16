دورى القسم الثانى.. بترول أسيوط يواجه ملوى وبتروجت يستضيف النصر

تقام اليوم 7 مباريات في ختام الأسبوع العاشر لدوري القسم الثاني منها خمس مباريات في المجموعة الثانية ومباراتان في المجموعة الأولى.

في المجموعة الثانية يحل إف سي زد الخامس برصيد 18 نقطة بقيادة مجدي عبدالعاطي ضيفا على إيسترن كومباني الحادي عشر برصيد 9 نقاط في المباراة الأولى لمحمد صلاح المدير الفني لفريق إيسترن كومباني الذي تولى المسئولية بعد رحيل هشام زكريا ويسعى إف سي زد للفوز والوصول للنقطة 21 والانفراد بالمركز الثاني خلف القناة المتصدر برصيد 29 نقطة .

ويستضيف كهرباء الإسماعيلية الثالث عشر برصيد 7 نقاط بقيادة أشرف خضر فريق بورتو السويس التاسع برصيد 10 نقاط بقيادة أشرف توفيق ..ويحل الإعلاميين الرابع عشر برصيد 4 نقاط ضيفا على فريق السكة الحديد السادس برصيد 16 نقطة والذي يسع لتحقيق فوزه الرابع على التوالي بقيادة مدربه أمير عزمي مجاهد .

ويستضيف بتروجت الثاني عشر برصيد 8 نقاط بقيادة السيد عيد فريق النصر الخامس عشر برصيد 5 نقاط بقيادة طارق السيد ..ويلتقي العبور الثامن برصيد 13 نقطة بقيادة كرم جابر مع مستقبل وطن الأخير برصيد نقطتين بقيادة سامر عبد الرحمن .

وفي المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد يحل بترول أسيوط المتصدر برصيد 23 نقطة بقيادة هشام عبدالمنعم ضيفا على فريق ملوي الرابع عشر برصيد 9 نقاط بقيادة إبراهيم صدقي ويسعى بترول أسيوط للفوز والوصول للنقطة 26 وتدعيم وجوده في الصدارة بعدما جاءت نتائج مباريات الأمس في صالحه حيث خسر الجونة أمام المنيا وتعادل المقاصة ولافيينا مع تليفونات بني سويف وطامية وفي حالة فوز بترول أسيوط سيزيد الفارق بينه وبين المقاصة الى 4 نقاط .

ويستضيف الفيوم الخامس عشر برصيد 8 نقاط بقيادة خالد إينو فريق ديروط التاسع برصيد 11 نقطة بقيادة سعد فاروق.