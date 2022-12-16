الأوقاف: طلاقة القدرة الإلهية فى العطاء والمنع.. عنوان خطبة الجمعة اليوم

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان:"طلاقة القدرة الإلهية في العطاء والمنع"، والتي تبث من مسجد العوام بمحافظة مرسى مطروح، في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

طلاقة القدرة الإلهية في العطاء والمنع

وتبدأ شعائر خطبة وصلاة الجمعة من رحاب مسجد العوام بتلاوة قرأنية للقارئ الشيخ محمد عبد البصير، يعقبها خطبة للوزير الدكتور محمد مختار جمعة، في حضور قيادات المحافظة والوزارة بأوقاف مطروح.

وتفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022، 16 مسجدا منها 13 مسجدا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و3 مساجد صيانة.

وتأتي افتتاحات المساجد في إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وبناءً على تقارير التي قدمها مديرو مديريات الأوقاف وأفادت بأنه قد تم فرش جميع مساجد المقرر افتتاحها، وبذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه اعتبارا من أول يوليو الماضي وحتى تاريخه 459 مسجدًا، منها 372 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و87 مسجدًا صيانة.