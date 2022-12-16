النيابة تصرح بدفن جثتين لشاب وزوجته عثر عليهما داخل جراج عمارة سكنية فى الفيوم

صرحت النيابة العامة بالفيوم، بدفن الشاب “أ. و” وزوجته، بعد أن تم العثور على جثتيهما بجراج عمارة سكنية بشارع 15 بحي باغوص بمدينة الفيوم، واستعجال التحريات في الواقعة.



وتبذل الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم جهودها، لكشف لغز العثور على الجثتين، بجراج عمارة سكنية، بشارع 15 بحي باغوص بمدينة الفيوم.

وكان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير امن الفيوم، تلقي اخطارا، بالعثور على جثتين، في حالة وفاة شبه جنائية، بجراج عمارة سكنية، بشارع 15 بتقسيم سليم، بمنطقة باغوص، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف، الي مكان الحادث، وتم نقل الجثتين الي مشرحة مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.