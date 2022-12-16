الجمعة 16 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

النيابة تصرح بدفن جثتين لشاب وزوجته عثر عليهما داخل جراج عمارة سكنية فى الفيوم

الشاب اندراوس وجيه
الشاب اندراوس وجيه

صرحت النيابة العامة بالفيوم، بدفن الشاب “أ. و” وزوجته، بعد أن تم العثور على جثتيهما بجراج عمارة سكنية بشارع 15 بحي باغوص بمدينة الفيوم، واستعجال التحريات في الواقعة. 
 

وتبذل الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم جهودها، لكشف لغز العثور على الجثتين، بجراج عمارة سكنية، بشارع 15 بحي باغوص بمدينة الفيوم.

 

وكان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير امن الفيوم، تلقي اخطارا، بالعثور على جثتين، في حالة وفاة شبه جنائية، بجراج عمارة سكنية، بشارع 15 بتقسيم سليم، بمنطقة باغوص، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف، الي مكان الحادث، وتم نقل الجثتين الي مشرحة مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

- النيابة العامة بالفيوم تأمر بدفن رجل وزوجته جراح عمارة سكنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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