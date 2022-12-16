الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

التوقعات الفلكية على الصعيد الرومانسى لمواليد الأبراج فى 2023

أبراج
أبراج

مكونات الرومانسية والحب هي الكلمات والإيماءات والهدايا والوقت وكل علامات الأبراج تعبر عنها بشكل مختلف، يؤمن البعض بالتعبير والبعض الآخر دقيق في كلماتهم وإيماءاتهم، العلاقات والحب والمودة مهمة لنا جميعًا.

إليك توقعات 2023 للحياة الرومانسية للأبراج

برج الحمل 
ستجلب بداية العام الكثير من التقلبات في علاقات الحب والحياة الزوجية، قرب نهاية العام أي بعد أكتوبر، ستستقر الأمور وستتحسن العلاقات، سينمو الحب بينك وبين شريك حياتك وستشعر بالتقارب.

برج الثور 
ستكون بداية عام 2023 جيدة فيما يتعلق بالحب، سيكون الأزواج المتزوجون سعداء وقد يعقد المحبون قرانهم، بعد شهر يناير، يجب أن تكون حذرًا في كلامك وسوف تقضي وقتًا ممتعًا مع شريك حياتك، قد يؤدي خسوف القمر في علامة الزهرة هذه في 28 أكتوبر إلى بعض المشاعر السلبية، تحلى بالصبر وتفهم شريكك وحاول تقوية علاقتك، سيكون الجزء الأخير من العام ممتازًا لجميع العلاقات، بشكل عام ستشعر بالرضا.

برج الجوزاء
في العام الجديد قد تنشأ مشاكل في مجالات مختلفة من الحياة، والتي قد تظهر بسببها بعض المشاكل في الحياة الشخصية، سوف تتحسن العلاقات الزوجية عندما يدخل المشتري المنزل الحادي عشر في 22 أبريل، سوف يفكر العزاب في الزواج.

بعد 30 أكتوبر، سيكون هناك تفاهم أفضل مع شريكك، يمكنكم السفر معا.

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برج السرطان 
سيكون العام المقبل عامًا جيدًا لمرضى السرطان، ستقوي العلاقة مع الحبيب، ومع ذلك تحكم في عواطفك واعتن برغبات شريكك أيضًا.

برج الأسد 
ستكون هناك بعض المشاكل للمتزوجين وفي علاقات الحب من 17 يناير فصاعدًا، قد تزداد المشاكل بسبب عبور زحل في المنزل السابع.

قد يكون هناك انفصال وتأخيرات في الزواج والشراكات، قد ينشأ عدم الثقة وسوء الفهم مع حبيبك، الحذر مطلوب خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

برج العذراء 
سيكون العام الجديد 2023 جيدًا لمواطني برج العذراء في البداية، ولكن في منتصف العام، ستكون هناك بعض النتائج المختلطة سيكون عيد الحب مثاليًا والوقت المناسب للاقتراح والزواج.

ستكون هناك العديد من الفرص لتقوية علاقتك، كن صادقًا وصادقًا في علاقتك وسيزدهر حبك.د، قد تأتي الأخبار السارة المتعلقة بالأطفال للمتزوجين.

برج الميزان 
قد تحمل بداية هذا العام بعض التحديات في علاقات الحب والحياة الزوجية البقاء مخلصًا لشريكك أو علاقتك يمكن أن تنتهي بشكل سيء.

إذا كنت تخطط للزواج خلال هذا الوقت، فتجنب القيام بذلك، كما يُنصح المتزوجون بالامتناع عن اتخاذ بعض القرارات المهمة المتعلقة بحياتهم الشخصية.

برج العقرب
سيكون النصف الأول من العام جيدًا لعلاقة حب، أولئك الذين يفكرون في الزواج بنجاح يفعلون ذلك، يمكن أن يحدث تغيير مفاجئ في القلب مع خسوف القمر في 5 مايو.

برج القوس
سيبدأ عام 2023 بعلاقات رومانسية سعيدة،  لكن يمكن أن يكون الجزء الأوسط من العام صعبًا، سوء الفهم الناجم عن سوء الفهم يمكن أن يفسد النعيم، كن حذرًا ولا تأخذ شريكك كأمر مسلم به.

برج الجدي

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الاضطرابات في العلاقات العاطفية، قد تسبب لك ضغطًا نفسيًا من 23 أبريل إلى 22 يوليو، يمكنهم التفكير في دفع العلاقة إلى الأمام.

برج الدلو 
في بداية عام 2023 برج الدلو سيشعر الناس بالكثير من الضغط النفسي في حياتهم العاطفية، سيشعر المتزوجون بعدم الرضا عن علاقاتهم الزوجية.

من 22 أبريل قد تزداد المشاكل في العلاقة، تحلى بالصبر وستتألق الأمور من سبتمبر فصاعدًا، سوف تستمتع بوقتك مع شريك حياتك.

برج الحوت 
من بداية العام الجديد 2023 حتى 22 أبريل، ستستمتع بعلاقة طيبة وودية مع شريك حياتك في منتصف العام قد تكون مثقلًا بالمسؤوليات المتعلقة بالعمل والتي لن تتمكن بسببها من إعطاء الوقت لعلاقتك لكن الأمور ستتحسن تدريجيًا وستكون سعيدًا وإيجابيًا في علاقاتك.

 

توقعات الأبراج الرومانسية ٢٠٢٣ توقعات الأبراج 2023 برج الحوت شريك برج الحمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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