الخميس 15 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الترابية الخميس 15 ديسمبر 2022

الأبراج الترابية
الأبراج الترابية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 15 ديسمبر، لمواليد الأبراج الترابية على النحو التالي. 

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنيًا: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك، لا تراوغ ولا تستسلم للخمول، فأنت من أصحاب الهمة الكبيرة والنشاط والحيوية.

عاطفيًا: قد تكون لدى الحبيب أعذار حقيقية وبالتالي لا يجوز الحكم عليه بالإهمال أو التقصير معك.

صحيًا: إذا وضعت لنفسك أهدافًا عالية عليك بذل أقصى جهد وطاقة ممكنة لتحقيقها.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنيًا: تقدّم وتطوّر يحمّسانك لتكون رائدًا في حقل اختصاصك، بغضّ النظر عن عمرك أو جنسك أو موطنك.

عاطفيًا: يزورك أحد الأصدقاء حاملًا دعوة لك وللشريك لتمضية عطلة أسبوع رومانسية، فتلبيانها لأنكما بحاجة إلى الراحة. 

صحيًا: حافظ على معنوياتك لأنه يوم دقيق وقد يعرّض سلامتك للخطر.

حظك اليوم.. لمواليد الأبراج الترابية الأربعاء 14 ديسمبر 2022

حظك اليوم لمواليد برج الجدي  

مهنيًا: قد تفرض رأياً أو تحقّق رغبة، كأن تُعيّن في منصب أو تحتل مركزاً أو ما شابه، فتبرهن للجميع أنّ العلم سلاح الإنسان.

عاطفيًا: كن ناضجاً واترك الأمور تسير بهدوء وتكيّف مع الأمر الواقع ولا تقاومه، وكن مستوعباً لكل ما يصدر من الحبيب من تصرفات.

صحيًا: مارس برودة أعصابك على محيطك ولا تفقدها، وخذ الأمور بروية.

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 14 ديسمبر 2022

صفات الأبراج الترابية

تتميز الأبراج الترابية بالاشتراك في بعض الصفات وسمات الشخصية، فمن مميزات أصحاب الأبراج الترابية أنهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق، ويركزون دائمًا على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد حتى يصلوا إلى ذلك الهدف.

يحاولون إيجاد الحلول المنطقيّة بما يتعلّق بمشاكلهم مع شريكهم، إلا أن صفاتهم العقلانيّة والصارمة قد تؤثر على علاقاتهم، في بعض الأحيان، يواجهون مشكلة في تقبّل التغييرات التي قد تحصُل في العلاقة مع شركائهم، يولون الكثير من الاهتمام بالأحداث والذكريات الجميلة السابقة وفي علاقاتهم يميلون للتواجد ضمن العلاقات العاطفية طويلة الأمد والمُلتزمة.

كما تتميز الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرًا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، وهم مخططون جيدون جدًا، حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، كما أنهم عنيدون جدًا، يُعاملون شركاءهم بمحبّة، ويُمكن لشركائهم الثقة بهم. 

حظك اليوم حظك اليوم لمواليد برج الثور حظك اليوم لمواليد برج الجدي حظك اليوم لمواليد برج العذراء صفات الأبراج الترابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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