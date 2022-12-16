الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خوفا من الفضيحة.. مصرع شخص قفز من أعلى عقار فى شبين القناطر بالقليوبية

جثة
جثة

شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، واقعة محزنة حيث عثر أهالي منطقة عزبة اليمن بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، على جثة شخص أسفل أحد العقارات مصابا بعدة كسور أودت بحياته.


بالبحث والتحري، تبين أن المتوفى، ليس من قاطني دائرة المركز، وأنه على علاقة بإحدى السيدات القاطنة بذلك العقار، وأنه كان يأتي إليها أثناء غياب زوجها، وأنه في أثناء تواجده معها فوجئ بدخول والدة الزوج إلى الشقة، فاختبأ وراء الستارة، ولكنها شعرت به فهرب بالقفز من أعلى العقار، ما أدى إلى وفاته في الحال.

 

تم تحرير محضر بالواقعة، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على العشيقة.

 

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود  إخطار من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بعثور الأهالي على جثة شخص ملقاة من أعلى أحد العقارات الكائنة بمنطقة عزبة اليمن بدائرة المركز. 

 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اللواء نبيل سليم شبين القناطر محافظة القليوبية مدينة شبين القناطر مركز شرطة شبين القناطر مصرع شخص

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