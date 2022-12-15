افتتاح فعاليات «المعسكر التثقيفي» لأئمة ووكلاء أوقاف الجزائر في الإسكندرية

انطلقت مساء اليوم الخميس، فعاليات معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، لعدد 19 عالمًا من أئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة، في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، ودور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وعلى هامش فعاليات الدورة العلمية المتخصصة لأئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر.

حاضر بالفعالية الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور أشرف فهمي مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية.

وفي بداية اللقاء قدم الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الترحيب بالعلماء من أئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف المصرية تسعد ببذل المزيد من الجهد في شتى أوجه التعاون الفكري والالتقاء الثقافي مع جميع دول العالم، حيث إنها تعمل ليل نهار في نشر صحيح الدين، ومقاومة الفكر المتطرف بالفكر الوسطي المستنير.

كما أكد العلماء أن أكاديمية الأوقاف الدولية تقدم العديد من الدورات العلمية المتخصصة والمتنوعة للأئمة والواعظات داخل مصر وخارجها، وأن إصدارات الأوقاف تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وقد لاقت قبولًا عالميًّا.

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