«التعليم» تستطلع الآراء فى اختيار طلاب المرحلة الثانوية العامة للتشعيب العلمى والأدبى

يجري المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، التابع لوزارة التربية والتعليم، استطلاع رأى المجتمع التعليمي (المعلم – الطالب – ولي الأمر)، وغيرهم من الخبراء والمهتمين بالتعليم عن اختيار طلاب المرحلة الثانوية العامة للتشعيب العلمي والأدبي والعوامل المؤثرة عليهم في هذا الاختيار.

ونص الخطاب الصادر من مساعد وزير التعليم للتقيم والامتحانات ومدير المركز القومي للامتحانات الدكتور محمد رمضان، على أنه في ضوء قيام قسم التقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بدراسة عن "العوامل المؤثرة على توجهات طلاب المرحلة الثانوية العامة في اختيار الشعبة (علمي – أدبي)، الأمر الذي يستلزم استطلاع رأى المجتمع التعليمي (المعلم – الطالب – ولي الأمر)، وغيرهم من الخبراء والمهتمين بالتعليم من مديري المراحل ومديري الإدارات التعليمية وأعضاء إدارات الجودة والتدريب ومديري المدارس وغيرهم.

وشدد الخطاب، أن قيام أعضاء المجتمع التعليمي المذكورين أعلاه بالقيام نحو تسجيل أدائهم على الاستبيان الإلكتروني الموجود على موقع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

على الرابط التالي:

https://nceee.edu.eg/Subject_Survey/index.php