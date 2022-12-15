​السفارة الأمريكية​ فى لبنان تدين الهجوم على جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل

أدانت ​السفارة الأمريكية​ في لبنان، مساء اليوم الخميس، بأشد العبارات الهجوم العنيف على جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل، الذى أسفر عن مقتل جندي أيرلندي وثلاثة جرحى.

وأكدت السفارة الأمريكية أن العنف ضد ​قوات حفظ السلام​ غير مقبول ويعرض المدنيين اللبنانيين والاستقرار في ​جنوب لبنان​ للخطر.

وطالبت السفارة الأمريكية الحكومة اللبنانية إلى تحقيق عاجل في هذا الهجوم ومحاسبة مقترفيه، ومنع وقوع مثل هذه الهجمات في المستقبل.

وشددت السفارة الأمريكية على أنها ستواصل حث الحكومة اللبنانية على تسهيل التعاون الكامل مع ​اليونيفيل​، بما في ذلك تسهيل تحركات اليونيفيل داخل وخارج منطقة عملياتها، مع أو بدون مرافقة الأجهزة الأمنية اللبنانية، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701".

وفى وقت سابق من اليوم، أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوة “اليونيفيل” فى لبنان.

واستنكرت الخارجية الفرنسية في بيان لها​، نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الهجوم على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" الذي وقع بالقرب من العاقبية في ​جنوب لبنان​، وأسفر عن مقتل جندي حفظ سلام إيرلندي وجرح ثلاثة آخرين.

فيما أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، الحادث المؤسف الذي تعرضت له قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، مما أسفر عن مقتل أحد عناصر حفظ السلام بالوحدة الإيرلندية وجرح ثلاثة آخرين.

وتقدمت مصر بخالص التعازي إلى بعثة اليونيفيل وحكومة وشعب دولة إيرلندا الصديقة، وأسرة الضحية، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

الهجوم على قوات اليونيفيل في لبنان

واخترقت سبع طلقات من رشاش حربي، اليوم الخميس، آلية تابعة للكتيبة الأيرلندية العاملة ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، وأصابت إحداها السائق في رأسه من الخلف، وفق تصريحات لمصدر قضائي لوكالة "فرانس برس".

وذكر المصدر أن السائق توفي على الفور، فيما ارتطمت العربة بعامود حديدي وانقلبت، ما أدى إلى إصابة العناصر الثلاثة الآخرين"، موضحاً أن القضاء العسكري وضع يده على التحقيق.