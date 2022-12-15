ضبط طالب تسبب فى مصرع صديقه بعد إصابته بحجر فى الوراق

أقدم طالب على إنهاء حياة صديقه في إحدى قرى منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، حيث أصابه رماه بحجر فأصابه في رأسه، مما أسفر عن مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مصرع طالب بالصف الثاني الإعدادي بإحدى قرى الوراق.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن صديقه رماه بحجر خلال اللهو بصحبته، مما أسفر عن إصابته برأسه، ليلقى مصرعه.

تم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.