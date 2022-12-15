ننشر اعترافات قاتلة والدتها بمساعدة صديقها ببورسعيد

حصلت “الدستور” على نص اعترافات أبنة مشرفة عمال مستشفى الحياة ببورفؤاد وصديقها المتهمين في مقتلها بعدما أن نفذا جريمتهما وأنهيا حياتها، داخل منزلها بمنطقة حي الفيروز بمدينة بورفؤاد.

حيث أوضح مصدر أمني أنه خلال التحقيقات اعترفت ابنتها وصديقها أنهما أنهيا حياتها، وذلك علي خلفية دخولها عليهما في الوحدة السكنية، وقالا إنها خلال تنفيذ جريمتهم طلبت منهما الرحمة قائلة: “سبيوني اتشاهد ونطقت بالشهادة 3 مرات، فرد المتهم صديق ابنتها"، قائلًا: "كفاية عليكي كدة، وقام بضربها ضربة أودت بحياتها”.

وكشف المصدر، أن المتهمين حتى يتأكدا من الموت قامت ابنتها بصب المياه الساخنة عليها، وتأكدا من أنها لقيت مصرعها، وحاولا إعداد شيكارة لإخفاء الجثة، إلا أن أمرهم قد انكشف، وتمكنت الأجهزة المعنية من ضبطهما.

الإجراءات القانونية

وكان اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد قد تلقى بلاغًا بمقتل داليا سمير الحوشي مشرفة عمال بمستشفى الحياة ببورفؤاد، وتبلغ من العمر 42 عامًا، داخل منزلها بحي الفيروز بمدينة بورفؤاد.

وباشرت جهات التحقيق استكمال التحقيق من خلال الاستماع إلى أقوال شهود العيان، والتحفظ على الجثة بالمشرحة، والتحفظ على أجهزة التسجيل الخاصة بالكاميرات المتواجدة بالمكان.