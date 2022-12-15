الجمعة 16 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التخطيط تلتقى عددا من الوزراء القطريين لبحث سبل التعاون بين البلدين

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على هامش زيارتها لدولة قطر بعدد من الوزراء وكان اللقاء الأول بالشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس جهاز قطر للاستثمار ووزير الخارجية القطري، وخلال اللقاء تم بحث عدد من ملفات التعاون المشترك ومتابعة عدد من الاتفاقات التي وقعت خلال الفترة الماضية كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  بالشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وخلال الاجتماع تم مناقشة إطلاق منتدى قطر للاستثمار ومشاركة مصر بدور فعال في المنتدي وتعزيز التعاون بين المؤسسات الاستثمارية في البلدين وعلى رأسها صندوق مصر السيادي. 

كما عقدت الدكتورة هالة السعيد اجتماعا مع على بن أحمد الكواري، وزير المالية. 

وخلال الاجتماع استعرضت السعيد أهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية على مستوى العالم، إلى جانب مناقشة التعاون الثنائي بين مصر وقطر وسبل دعمها وتوطيدها، خاصة في مجال الاستثمار.

كما أشارت السعيد لما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من استثمارات كبيرة في البنية الأساسية التحتية جاذبة للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وتوفر جودة حياة للمواطن المصري، مشيرة إلى إطلاق مصر للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يرتكز على عدة محاور، ويهدف إلى أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر قدرة على الصمود ومواجهة الأزمات، مشيرة إلى "وثيقة سياسة ملكية الدولة"؛ لتوضّح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، لافتة إلى وضع بعض الحوافز الخاصة بتوطين الصناعات وذلك بالتركيز على مشروعات الاقتصاد الأخضر. 

وأشارت السعيد إلى قانون مشاركة القطاع الخاص، والذي تم تحديثه للقضاء على بعض المعوقات، لافتة إلى صندوق مصر السيادي كذراع استثمارية مهمة للدولة يعمل كشريك للقطاع الخاص، من خلال دراسة الفرص الاستثمارية بالدولة وإتاحة تلك المنتجات الاستثمارية للقطاع الخاص، موضحة أن الصندوق له عدد من الصناديق الفرعية.

وتقدمت الدكتورة هالة السعيد بالتهنئة للوزراء على نجاح دولة قطر الشقيقة في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

الدكتورة هالة السعيد التخطيط قطر وزير التجارة منتدي قطر للاستثمار صندوق مصر السيادي استثمارات وثيقة سياسة ملكية الدولة الاقتصاد الأخضر القطاع الخاص

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وائل لطفي

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