الخميس 15 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دبلوماسيون: الاتحاد الأوروبى يُقر الحزمة التاسعة للعقوبات ضد روسيا غدًا

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى

كشف دبلوماسيون مساء اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي أقر الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، وفق ما نقلته قناة "روسيا اليوم".

وأفاد الدبلوماسيون بأنه من المقرر إضفاء الطابع الرسمي على الحزمة من خلال ما يسميه الاتحاد الأوروبي بـ"إجراء مكتوب"، غدًا الجمعة.

وأكد الدبلوماسيون أنه تمت الموافقة على العقوبات بإجراءات مكتوبة ستتم ظهر الغد.

وذكرت القناة في تقريرها، أنه تم إرجاء النقاشات المتعلقة بأزمة وضع سقف لأسعار الغاز إلى يوم الاثنين المقبل.

ولفت التقرير إلى أنه وحتى اللحظة لم ينته الاجتماع ولم يتم الإيفاد بخصوص موعد المؤتمر الختامي للقمة المنعقدة حتى الآن.

إضافة حزمة عقوبات جديدة على روسيا إلى جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي

وأضيفت حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا، إلى جدول الأعمال المزدحم بالفعل لقادة الاتحاد الأوروبي المجتمعين حاليا في بروكسل، بعد أن فشلت جهود وزرائهم من أجل تجاوز الخلافات في اللحظة الأخيرة.

وفشلت دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على مجموعة واسعة من العقوبات على روسيا، كما هو مخطط له اليوم الخميس، مما فرض القضية على القادة الذين من المقرر أن تبدأ قمتهم في وقت لاحق اليوم.

وأعلن منسق الخارجية الأمريكية لسياسة العقوبات، جيمس أوبراين، اليوم الخميس، أن بلاده لا تسعى لفرض العقوبات على القطاع المالي الروسي بأسره، لافتا إلى أهمية مواصلة عمل السوق العالمية.

وقال "أوبراين" خلال مؤتمر صحفي اليوم: "نحن ندرس باهتمام قائمة البنوك في سعي لتجنب أو تخفيف الخسائر التي قد تحدث إن لم يكن البنك قادرًا على تنفيذ عملياته".

وتابع المسئول الأمريكى: "بالتالي ننظر إلى ذلك بمثابة عملية تدريجية، وليس كمحاولة قاسية واحدة لتجميد القطاع المالي الروسي بأسره دفعة واحدة"، وفقا لما نقلته وكالة "نوفوستى" الروسية.

وأكد "أوبراين" أنه من المهم أن تستمر السوق العالمية بالعمل.

الاتحاد الأوروبي الحزمة التاسعة العقوبات روسيا أزمة تسقيف الغاز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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