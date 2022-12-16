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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 16-12-2022

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم في مصر الجمعة 16-12-2022 توضح جريدة الدستور لمتابعيها أسعار الدواجن اليوم والتي تنال اهتمام الكثيرين سواء المربين أو التجار أو المستهلكين، لمعرفة آخر تطورات الأسعار بالنسبة لمختلف أنواع الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم في مصر الجمعة 16-12-2022
 

أسعار الفراخ البيضاء 

لحم الفراخ البيضاء كيلو 39 جنيهًا 
لحم الفراخ الساسو كيلو 59 جنيهًا
لحم الفراخ البلدي كيلو 59 جنيهًا
لحم أمهات أبيض كيلو 24 جنيهًا

أسعار البيض اليوم 
بيض أحمر كرتونة 81.00 جنيهًا
بيض أبيض كرتونة 75.00 جنيهًا 
بيض بلدي كرتونة 75.00 جنيهًا

 

أسعار الكتاكيت اليوم 

كتكوت أبيض يوم 01.75 جنيه 
كتكوت ساسو يوم 02.75 جنيه 
كتكوت بلدي يوم 04.00 جنيهات
 

أسعار البط 

بط بغال جرموه عمر يوم 15.50 جنيه
بط مسكوفي عمر يوم 16.50 جنيه
بط فرنساوي عمر يوم 7.50 جنيه
بط فرنساوي بيور عمر يوم 13 جنيها
بط مولار مستورد عمر يوم 17 جنيهًا
بط مولار مستورد عمر 15 يومًا 29 جنيهًا

أسعار لحم البط

لحم بط بلدي كيلو 48 جنيهًا
لحم بط مولار كيلو 29 جنيهًا
لحم بط فرنساوي كيلو 28 جنيهًا
لحم بط مسكوفي كيلو 45 جنيهًا

أسعار الرومي اليوم 

رومي أبيض عمر يوم 50 جنيهًا
رومي أبيض جديد شهر / كيلو 100 جنيه
رومي برونزي شهر / 300 جرام 24 جنيهًا
رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيهًا
رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيهًا
 

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أسعار الحمام اليوم الجمعة 
 

الحمام العبسي 150 جنيهًا
الحمام الأسترالي 575 جنيهًا
حمام جمعيه سبق 3,500 جنيه
حمام جمعية 275 جنيهًا
زغاليل روماني 125 جنيهًا
حمام روماني أصفر 350 جنيهًا
حمام روماني 500 جنيه
الفرنساوي اللاحم 350 جنيهًا
زغليل زاجل 625 جنيهًا
الحمام الهزاز 250 جنيهًا
حمام الشقلباظ 250 جنيهًا
حمام الكنج 500 جنيه
الحمام العنبري 250 جنيهًا
الزغاليل البلدي 40 جنيهًا
يمام إمري 100 جنيه
الحمام الكشكي 225 جنيهًا


 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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