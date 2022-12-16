أسعار الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 16-12-2022

أسعار الدواجن اليوم في مصر الجمعة 16-12-2022 توضح جريدة الدستور لمتابعيها أسعار الدواجن اليوم والتي تنال اهتمام الكثيرين سواء المربين أو التجار أو المستهلكين، لمعرفة آخر تطورات الأسعار بالنسبة لمختلف أنواع الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم في مصر الجمعة 16-12-2022



أسعار الفراخ البيضاء

لحم الفراخ البيضاء كيلو 39 جنيهًا

لحم الفراخ الساسو كيلو 59 جنيهًا

لحم الفراخ البلدي كيلو 59 جنيهًا

لحم أمهات أبيض كيلو 24 جنيهًا

أسعار البيض اليوم

بيض أحمر كرتونة 81.00 جنيهًا

بيض أبيض كرتونة 75.00 جنيهًا

بيض بلدي كرتونة 75.00 جنيهًا





أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض يوم 01.75 جنيه

كتكوت ساسو يوم 02.75 جنيه

كتكوت بلدي يوم 04.00 جنيهات



أسعار البط

بط بغال جرموه عمر يوم 15.50 جنيه

بط مسكوفي عمر يوم 16.50 جنيه

بط فرنساوي عمر يوم 7.50 جنيه

بط فرنساوي بيور عمر يوم 13 جنيها

بط مولار مستورد عمر يوم 17 جنيهًا

بط مولار مستورد عمر 15 يومًا 29 جنيهًا

أسعار لحم البط

لحم بط بلدي كيلو 48 جنيهًا

لحم بط مولار كيلو 29 جنيهًا

لحم بط فرنساوي كيلو 28 جنيهًا

لحم بط مسكوفي كيلو 45 جنيهًا

أسعار الرومي اليوم

رومي أبيض عمر يوم 50 جنيهًا

رومي أبيض جديد شهر / كيلو 100 جنيه

رومي برونزي شهر / 300 جرام 24 جنيهًا

رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيهًا

رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيهًا



أسعار الحمام اليوم الجمعة



الحمام العبسي 150 جنيهًا

الحمام الأسترالي 575 جنيهًا

حمام جمعيه سبق 3,500 جنيه

حمام جمعية 275 جنيهًا

زغاليل روماني 125 جنيهًا

حمام روماني أصفر 350 جنيهًا

حمام روماني 500 جنيه

الفرنساوي اللاحم 350 جنيهًا

زغليل زاجل 625 جنيهًا

الحمام الهزاز 250 جنيهًا

حمام الشقلباظ 250 جنيهًا

حمام الكنج 500 جنيه

الحمام العنبري 250 جنيهًا

الزغاليل البلدي 40 جنيهًا

يمام إمري 100 جنيه

الحمام الكشكي 225 جنيهًا





