خالد سليم يكشف تفاصيل فقدانه 32 كيلو من وزنه بعد أزمته الصحية

كشف الفنان خالد سليم تفاصيل فقدانه للكثير من وزنه خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه قد اكتسب 32 كيلو جرامًا على وزنه.

تفاصيل إصابته بورم على الأحبال الصوتية

وقال خلال لقائه في برنامج "سهرانين"، مع الفنان أمير كرارة، والمذاع عبر فضائية "on": "جالي ورم على الأحبال الصوتية، وأخدت كورتيزون لمدة 3 أو 4 شهور وبقيت زي البلونة لحد ما عملت عملية وطلع حميد".

وأضاف: "صوتي رجع ولكن شكلي فضل زي ماهو ونفسيًا بقيت مضايق مفيش لبس داخل عليا وكمية تنمر رهيبة وكنت كاره شكلي جدًا وماكنتش بحب أشوف صور الحفلات وكلام بعض المقربين مني وضغطهم علي زيادة ضايقني أكثر".

وتابع: "زدت 32 كيلو ووقفت وقفة مع نفسي لحد ما وصلت 84 كيلو في وقت مسلسل جمال الحريم والناس بدأت تقولي أنت تعبان بسبب فقداني للكثير من وزني، وبعدها رجعت للجيم وظبطت جسمي".