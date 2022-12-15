بعد إصابة «سيلين ديون».. ما هى أعراض متلازمة الشخص المتيبس؟

كشفت سيلين ديون،اليوم الخميس، في مقطع فيديو مؤثر عبر حسابها على “إنستجرام”، عن تشخيص إصابتها بمتلازمة Stiff-Person، مشيرةً إلى أن الحالة ستجبرها على تأجيل وإلغاء سلسلة من مواعيد الحفل القادمة لأنها تتعرف على الحالة النادرة وكيف تؤثر على حياتها..

ومتلازمة الشخص المتيبس هي مرض عصبي نادر وغير قابل للشفاء يؤثر على الجهاز العصبي المركزي ، وتحديداً الدماغ والنخاع الشوكي ، ويسبب أعراضاً مثل "الصلابة المفرطة، والألم المنهك، والقلق المزمن، والتشنجات العضلية" العنيفة لدرجة أنها قد تؤدي إلى خلع المفاصل وحتى تكسر العظام "، وفقًا لمؤسسة Stiff Person Syndrome Foundation .

ووفقا لتقرير لمجلة “people”، فقد تم تشخيص حالة واحد فقط من بين كل مليون شخص، بمرض سيلين ديون.

وكان من بين هؤلاء، مورين ماتيرنا، وهي أمريكية مقيمة في أوهايو البالغة من العمر 74 عامًا، كانت من أوائل المتحدثين حول المرض، عندما تم تشخيصها به في عام 2011.

مرض نادر لا يعرفه الأطباء

وقالت “ماتيرنا”: "مرض مروع ومع إصابة سيلين به، ربما تُجري المزيد من الأبحاث حول المرض النادر جدًا.. فالمرض يصيب واحدًا من بين مليون شخص، وعندما أذهب إلى الطبيب يتساءلون ما هي متلازمة الشخص المتيبس؟ لم أسمع بها من قبل".

كانت “ماتيرنا” تبلغ من العمر 64 عامًا عندما بدأت تعاني من ألم شديد في قدميها وظهرها وساقيها. تتذكر تشنجات متكررة في قدمها استمرت 45 دقيقة.