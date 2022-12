خلال يومه الأول في مصر.. فيلم «avatar» يتخطى الـ2 مليون ونصف جنيه

حقق الجزء الجديد من الفيلم العالمي الشهير Avatar للمخرج جايمس كاميرون، ويحمل عنوان The Way of Water في دور العرض المصرية، 2,559,336 جنيهًا مصريًا، وذلك بعد 13 عاما من عرض الجزء الأول من الفيلم والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقتها، ليتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات بجمعه أكثر من 2.8 مليار دولار على مستوى العالم، ويخطط كاميرون لإطلاق ثلاثة أفلام أخرى من السلسلة حتى عام 2028.

وعرض الفيلم في الـ14 ديسمبر بشاشات عرض كل من فوكس سينما سيتي سنتر ألماظة ومول مصر، وأركان وصن سيتي وجالاكسي المعادي وجراند نايل تاور وأيماكس بلازا، 90 بوينت وغيرها من دور العرض، وبذلك تكون مصر الدولة العربية الوحيدة في الشرق الأوسط التي سيبدأ بها عرض الفيلم الأربعاء مع 12 دولة أخرى في نفس التوقيت منها ألمانيا وفرنسا وفنلندا وهونج كونج وبلجيكا والدنمارك وإيطاليا والسويد، وذلك قبل عرضه رسميًا في الولايات المتحدة الأمريكية بيومان.

وقال مخرج الفيلم The Way of Water كان مكلف للغاية حيث وصلت ميزانيته لأكثر من 400 مليون دولار، ومع ذلك فقد أشار بأنه أسوأ حالة عمل في تاريخ الأفلام، وذلك قبل أن يكشف عن أن الجزء الثاني من Avatar الذي طال انتظاره سيحتاج إلى مرتبة عالية في شباك التذاكر العالمية من أجل تحقيق التكافؤ، مؤكدا أن الفيلم يستعد لافتتاحية تتراوح ما بين 150 و175 مليون دولار محليا عند عرضه، ومن المرجح أن يواصل الجزء الجديد من سلسلة Avatar التربع على عرش أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما، بعد تجاوز كاميرون عددًا كبيرًا من المواعيد وتواريخ الإصدارات التي منحت للفيلم على مدار العام ونصف الماضي، بسبب جائحة كورونا وعدد من الأسباب القهرية التي عطلت عرض الفيلم.

وتدور أحداث هذا الجزء الذي تنتجه ديزني بعد مرور 10 سنوات من أحداث الجزء الأول، ويتتبع حياة جيك سولي، ونيتيري بعد الزواج، حيث لديهما الآن أطفال وعليهما حماية أسرتهما من تهديد جديد، والمعارك التي يقاتلونها للبقاء على قيد الحياة والمآسي التي يتحملونها، ومن فريق الجزء الأول يضم سام ورثينجتون، زوي سالدانا، سيجورني ويفر وستيفن لانج، بينما أنضم إليهم إيدي فالكو وجيماين كليمنت وكيت وينسلت.

وكان الفيلم قد تلقى ردود فعل إيجابية أولية إيجابية بعد عقد عرض خاص للنقاد في لندن لمجموعة من النقاد العالميين، الذين أشادوا بالفيلم الجديد، حيث قال الناقد جوش هورويتز "يُظهر المخرج جيمس كاميرون مرة أخرى لصانعي الأفلام كيف يتم إخراج مثل هذه الأفلام، Avatar: The Way Of Water عمل ملحمي ضخم، عاطفي، عميق"، بينما قال عنه المخرج جاليرمو ديل تورو "إنجاز مذهل، Avatar: The Way Of Water مليء بالمشاهد والعواطف المهيبة على نطاق ملحمي".