مسلسلات رمضان 2023.. حكاية الصقر «شمس» رفيق أحمد العوضى فى «ضرب نار»

انتشرت خلال الساعات الماضية صور النجم أحمد العوضي رفقة صقر من كواليس مسلسل «ضرب نار» الذي يقدمه خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم رفقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

مسلسل ضرب نار لأحمد العوضي رمضان 2023

وعلم "الدستور" أن الصقر أنثى تدعى شمس وهى من أنواع الصقور المدربة المملوكة لشاب متخصص في الصقور اسمه مصطفى ويعمل على تدريب الصقور للمشاركة في الأعمال الدرامية والسينمائية بشكل عام.

وأضافت المصادر أن الصقر سيكون رفيق أحمد العوضي طوال حلقات المسلسل وسيدور بينهم حوار تمثيلي، حيث يريد العوضي سرد ما يريده وسيقدم الصقر مشاهد بصرية مختلفة خلال الأحداث ومن المتوقع أن يكون من التريندات خلال الموسم الدرامي الرمضاني.

يشارك الفنان أحمد العوضي في الموسم الرمضاني 2023 بمسلسله الجديد الذي يحمل اسم ضرب نار، ويضم عددا كبيرا من النجوم.

ونشر أحمد العوضي صورة من مسلسله ضرب نار، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، وعلق قائلًا: "جابر الكوماندا وَلد ليل مصاحب الصقر والصقر مصاحبه، إحنا كيف الصقور ربنا معلينا ويوطي أنفسنا، مسلسل ضرب نار رمضان 2023".

مسلسل "ضرب نار"، للفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان أحمد العوضي، والذي سيجسد شخصية الكوماندا جابر أبوشديد، ابن محافظة سوهاج والخازندارية، الذي من المقرر له عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2023.