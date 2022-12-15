الخميس 15 ديسمبر 2022
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سياسي

العمدة: الحفاوة الكبيرة بزيارة السيسى واشنطن تؤكد محورية الدور المصرى

محمد نشأت العمدة
محمد نشأت العمدة

قال محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، إن الحفاوة الرسمية والشعبية الكبيرة التي قوبل بها الرئيس السيسي، خلال زيارته الحالية الولايات المتحدة الأمريكية من قبل الجالية المصرية في واشنطن، تؤكد بروز دور مصر، إقليميا وعالميا، وإحساس الجميع بفضل القيادة السياسية المصرية في بعث مصر من جديد، ووضعها على طريق التنمية والإصلاحات الضخمة التي تناسب القرن الـ21.

أضاف العمدة، في تصريح الخميس،أن مشاركة الرئيس السيسي في فعاليات القمة "الأمريكية- الإفريقية"، ستعمل على طرح الرؤية المصرية الشاملة لتنمية إفريقيا واستغلال مواردها ومساعدة شعوبها على التخلص من الديون والمشاكل المتفاقمة والصراعات المسلحة والوقوف معهم من أجل مجابهة التغير المناخي، وهو أهم وأكبر رسالة إفريقية من أكبر دولة عربية، مؤكدا أن القمة مثمرة وناجحة تماما وفي وقتها لكل من الولايات المتحدة والشعوب الإفريقية وفي مقدمتها مصر.

أشار عضو النواب، إلى لقاء الرئيس السيسي، تجمع أصدقاء مصر في الكونجرس الأمريكى، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والذين أكدوا للرئيس السيسي أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسى فضل مصر فى فتح باب السلام ونشر ثقافة التعايش المشترك فى منطقة الشرق الاوسط، مؤكدا أن هذا يؤكد محورية دور مصر ونجاحاتها وتقدير دورها في البحث عن السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

واختتم النائب البرلماني بالتأكيد على أن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن ناجحة بمختلف المقاييس والمعايير والاحتفاء الشديد به، يؤكد دوره التاريخي في النهوض بالدولة المصرية وتأسيس الجمهورية الجديدة.

التعايش المشترك التغير المناخي القيادة السياسية المصرية القمة الأمريكية النائب محمد نشأت العمدة تنمية إفريقيا

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