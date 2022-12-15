تعليم الغربية يشهد يوم النشاط لمدارس دفرة وفعاليات قرية بلا بطالة

شهد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فعاليات يوم النشاط لمدارس قرية دفرة، والذي أقيم بمدرسة الشهيد أمين محمد أمين الثانوية المشتركة، بحضور محمد حمودة مدير إدارة الأمن بالمديرية، وسامي عمارة، رئيس مجلس أمناء إدارة شرق طنطا التعليمية، في إطار اهتمام الوزارة بالكشف عن المبدعين من الطلاب في كافة المجالات الرياضية والفنية والثقافية.

وقدم طلاب المدارس المجمعة بقرية دفرة، عروضاً رياضية وغنائية وفقرات من الشعر، كما قدمت الطالبات المنتجات الفنية والغذائية من تنفيذهن خلال أنشطة التربية الفنية والاقتصاد المنزلي.

وأكد وكيل الوزارة أهمية يوم النشاط الذي تم تنفيذه، للكشف عن المبدعين من أبنائنا الطلاب، وأهمية الاستثمار في العنصر البشري، بهدف خلق جيل جديد من الطلاب المبدعين، وتشكيل شخصياتهم، واكتشاف مواهبهم وصقلها، وتنمية مهاراتهم، وتشكيل ميولهم ورغباتهم وقيمهم، وترسيخ القيم والمبادئ السلوكية الإيجابية، بالإضافة إلى تنمية وتعزيز القيم الاجتماعية الهادفة، وتنفيذًا لتوجهات الدولة، بالاهتمام بالأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها وتطويرها.

على صعيد منفصل، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والمهندس ناصر حسن، وكيل الوزارة، وبحضور المهندس فتحي ابو هندي، مدير عام التعليم الفنى، وإشراف المهندس فريد كمال، مدير وحدة تيسير الانتقال الى سوق العمل، والدكتورة جيهان صابر، مدير عام إدارة زفتى التعليمية، المهندس إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، الدكتورة هبه الشرقاوى والمهندس مصطفى حتاته، مسئولي حياة كريمة بالمحافظة، وبالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحضور الدكتور أحمد عمر والدكتور سامح سعد، تم اليوم الملتقى التوظيفي طبقا لمبادرة حياة كريمة (قرية بلا بطالة) وباشتراك كبرى الشركات والمصانع داخل وخارج المحافظة، وخلال الملتقى، قامت الدكتورة صفاء حلمي، بعمل توعيه وظيفيه للخريجين قبل تشبيكهم.