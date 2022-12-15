الخميس 15 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الوطنية للنفط»: 4 حقول غاز تدخل الخدمة بشمال طرابلس

ليبيا
ليبيا

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الخميس، عن نجاح شركة مليتة للنفط والغاز، في فتح 4 حقول للغاز ووضعها على خط الإنتاج بحقل بحر السلام، شمال غرب العاصمة طرابلس.

وأضافت المؤسسة في بيان لها، اليوم الخميس، أن حقول الغاز الأربعة هي "CW6 - CW5 CW8 - CW7"، وجرى فتحها بعدما كانت مقفلة بسبب مشكلة فنية، وفقا لصحيفة الوسط الليبية.

وأشارت المؤسسة إلى أن المختصين بشركة "مليتة للنفط والغاز" نجحوا في التغلب على المشاكل الفنية بآبار الغاز الأربع في حقل بحر السلام الذي يعد أكبر منصة إنتاج عائمة في ليبيا.

وأوضحت المؤسسة أن الإنتاجية الإجمالية من الغاز بلغت 80 مليون قدم مكعب في اليوم، فيما قدرت كمية المكثفات بحوالي 3 آلاف برميل يوميا.

وأشاد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بإدارة شركة مليتة للنفط والغاز وكل العاملين الذين كانوا وراء هذا الانجاز.

المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا الغاز طرابلس مليتة للنفط والغاز

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