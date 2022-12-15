الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الاتحاد السكندرى يستعيد نغمة الانتصارات بفوز مستحق على فاركو

فاركو والاتحاد السكندري
فاركو والاتحاد السكندري

استعاد فريق الاتحاد السكندري نغمة الانتصارات وحقق فوزا مستحقا على فاركو بهدف نظيف في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل أجوستينيو مابولولو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

ارتفع رصيد الاتحاد السكندري عند 12 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد فاركو عند 7 نقاط في المركز التاسع.

أحداث المباراة

صبري رحيل أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع من على القائم الأول.

في الدقيقة 9 هدف ملغي لفريق الاتحاد السكندري بداعي وجود تسلل على اللاعب محمود علاء.

في الدقيقة 34 مورو ساليفو أرسل ترميرة طولية لداخل منطقة الجزاء وحولها خالد الغندور برأسية مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

في الدقيقة 46 خطأ لصالح الاتحاد السكندري على حدود منطقة الجزاء جهة اليمين بسبب وجود لمسة يد على الحارس محمد سعيد شيكا من خارج منطقة الجزاء.

جاء هدف الاتحاد بعدما أرسل صبري رحيل  الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة قابلها مابولولو برأسية من على القائم الأول مرت لداخل الشباك.

في الدقيقة 71 مروان عطية سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس محمد سعيد شيكا.

هشام صلاح سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس محمد سعيد شيكا ثم شتتها الدفاع لخارج الملعب.

كريستوفاو مابولولو الاتحاد السكندرى فاركو الدورى المصرى

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