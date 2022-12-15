مصرع شخص إثر انقلاب «ميكروباص» فى العياط

لقي شخص مصرعه إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" بالعياط جنوب الجيزة، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق بمنطقة العياط بوقوع حادث، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق بمنطقة العياط مما أسفر عن مصرع شخص، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.