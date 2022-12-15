بعد الإنجاز التاريخى.. المغرب يتقدم باحتجاج رسمى ضد طاقم تحكيم مباراة فرنسا (صورة)

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم، التقدم باحتجاج رسمي للاتحاد الدولي "فيفا"، ضد طاقم تحكيم مباراة أسود الأطلس أمام منتخب فرنسا بكأس العالم.

بيان الاتحاد المغربي ضد طاقم تحكيم مباراة فرنسا بنصف نهائي كأس العالم

ونشر الاتحاد المغربي بيانًا، جاء نصه كالتالي:

احتجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بقوة، على طاقم تحكيم مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي، بقيادة سيزار أرتورو بالازويلوس، جاء ذلك في رسالة واضحة إلى الهيئة المختصة، تضمنت الحالات التحكيمية التي حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين، بشهادة المختصين في التحكيم.

وأضاف البيان: "أن الجامعة الملكية مستغربة بشدة من عدم تنبه غرفة الفار لذلك، مؤكدا أنها لن تتواني في الدفاع عن حقوق منتخبنا، مطالبا بالإنصاف في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الظلم التحكيمي الذي مورس على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي، بنصف نهائي كأس العالم قطر 2022".

بيان الاتحاد المغربي لـكرة القدم لـ«فيفا»

وكان المنتخب المغربي تعرض للسقوط أمام منتخب فرنسا، بهدفين نظيفين، أمس الأربعاء، في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد «البيت»، ضمن منافسات نصف نهائي مونديال "قطر 2022".

ومن المقرر أن يواجه أسود الأطلس نظيره الكرواتي، في تمام الخامسة مساء السبت القادم، على استاد «خليفة الدولي»، على المركزين الثالث والرابع بكأس العالم.

ويعد الوصول للمربع الذهبي والتواجد بين الأربعة الكبار، هو أفضل إنجازات منتخب المغرب على مدار مشاركاته السابقة بكأس العالم التي بلغت 6 مرات، ليحقق رقما فريدا وتاريخيا كأول منتخب عربي وإفريقي يصل لهذه المرحلة من الحدث العالمي، منذ إنشاء المسابقة عام 1930.

وحقق منتخب المغرب نتائج رائعة خلال مونديال قطر، واعتلى قمة المجموعة السادسة ليتأهل للدور التالي برصيد 7 نقاط، يليه كرواتيا برصيد 5 نقاط، وفاز على بلجيكا في مرحلة المجموعات بهدفين نظيفين.

وفي الأدوار الإقصائية، نجح أسود الأطلس في إقصاء منتخبي إسبانيا والبرتغال على الترتيب من البطولة، لتتوقف مغامرة المغرب أمام فرنسا بالهزيمة بنتيجة 2-0 في نصف النهائي.