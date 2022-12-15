مايا مرسي تستعرض أهم البرامج والأنشطة والمشروعات لتمكين المرأة المصرية

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة الأب الربان فيلبس عيسي كاهن الكنيسة السريانية، هدف اللقاء التعرف على أنشطة المجلس في مجال تمكين المرأة وبحث سبل التعاون بين الجانبين.

استعرضت الدكتورة مايا مرسي أهم البرامج والأنشطة والمشروعات التى ينفذها المجلس لتمكين المرأة المصرية والنهوض بها في كافة المجالات، مشيرة إلى أن حملة طرق الأبواب التي ينفذها المجلس في مختلف محافظات الجمهورية لرفع الوعي بحقوق المرأة وبالقضايا المختلفة وذلك بمشاركة شيوخ الأزهر والأوقاف والقساوسة والمكرسات والراهبات في الكنائس المصرية الثلاث.

كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أهمية دراسة احتياجات المسنين والمسنات في مصر، مؤكدة على وجوب عمل دورات تأهيلية وتدريبية لجليس المسنين عن كيفية التعامل ومساعدتهم، معربة عن أمنياتها بوجود المزيد من المؤسسات الخيرية من أجل دعم المسنين.

فيما أعرب الأب الربان فيلبس عيسى عن سعادته بلقاء الدكتورة مايا مرسي، متمنياً دوام النجاح للمجلس القومي للمرأة في خدمة سيدات مصر، مشيرًا إلى اهتمام الكنيسة السريانية بالمرأة وقيامها بعمل خدمات تخص السيدات والفتيات في صعيد مصر، معرباً عن تطلع الكنيسة إلى تنفيذ مزيد من الحملات التوعوية والتثقيفية للمرأة الريفية، مضيفاً أن الكنيسة السريانية تسعى العمل نحو إنشاء خدمة خاصة للمسنين متمنياً التعاون مع المجلس لتحقيق هذا الحلم، مؤكدًا اهتمامه بملف المرأة المسنة وإجراء دراسات حالية تحت عنوان "كيف ترعى المسنين".

وقام الأب الربان فيلبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية بإهداء درع تذكاري باللغة السريانية للدكتورة مايا مرسي تقديرا لدورها فى ملف تمكين المرأة.