الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

شبورة ورياح وغيوم جزئية.. «الأرصاد» تكشف توقعات طقس الأسبوع

طقس
طقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من غد الجمعة 16 ديسمبر حتى الأربعاء المقبل الموافق 21 ديسمبر الجاري، على كافة الأنحاء.

وأوضحت الهيئة في نشرتها الصادرة اليوم الخميس 15 ديسمبر، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع، أن تشهد البلاد طقسا خريفيا مائلا للبرودة في الصباح الباكر، دافئًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تكون حالة الطقس ليلًا مائلة البرودة على كافة الأنحاء، حتى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: أنَّه لا تزال فترة الاستقرار في الأحوال الجوية ممتدة إلى بداية الأسبوع المقبل؛ وتبقى الشبورة المائية هي الظاهرة السائدة خلال ساعات الصباح، طوال الفترة القادمة خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

ويسود طقس خريفي معتدل نهارًا ودرجات الحرارة المتوقعة أعلى من المعدلات الطبيعية خلال هذا الوقت من العام، أما عن الليل فيبقى مائلا للبرودة في أوله باردا في آخره.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 16 ديسمبر:

العظمى والصغرى

  • القاهرة والوجه البحري 24 15
  • السواحل الشمالية 23 15
  • جنوب سيناء 27 17
  • شمال الصعيد 26 16
  • جنوب الصعيد 29 14

 

درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت 17 ديسمبر

العظمى والصغرى

  • القاهرة والوجه البحري 24 14
  • السواحل الشمالية 24 15
  • جنوب سيناء 27 18
  • شمال الصعيد 26 10
  • جنوب الصعيد 30 14

 

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد 18 ديسمبر

العظمى والصغرى

  • القاهرة والوجه البحري 25 14
  • السواحل الشمالية 24 16
  • جنوب سيناء 27 17
  • شمال الصعيد 26 10
  • جنوب الصعيد 31 15

 

درجات الحرارة المتوقعة يوم الإثنين 19 ديسمبر

العظمى والصغرى

  • القاهرة والوجه البحري 24 14
  • السواحل الشمالية 23 15
  • جنوب سيناء 27 17
  • شمال الصعيد 24 10
  • جنوب الصعيد 30 14

 

درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء 20 ديسمبر

العظمى والصغرى

  • القاهرة والوجه البحري 23 15
  • السواحل الشمالية 21 14
  • جنوب سيناء 26 18
  • شمال الصعيد 23 10
  • جنوب الصعيد 29 14

 

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء 21 ديسمبر

العظمى والصغرى

  • القاهرة والوجه البحري 22 13
  • السواحل الشمالية 22 14
  • جنوب سيناء 25 18
  • شمال الصعيد 23 10
  • جنوب الصعيد 27 14
حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد هيئة الارصاد الأرصاد الجوية

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