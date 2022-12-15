الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أحياء الإسكندرية تواصل حملاتها المكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف

إزالة البناء المخالف
إزالة البناء المخالف بالإسكندرية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، التصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد، فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء بعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

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وتنفيذًا لذلك، شن حى العامرية ثان برئاسة محارب هيلع، حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنجع كاتب عبارة عن جلسة من الطوب الأبيض تم إزالتها بالكامل وكذا فك شدة خشبية أعمدة بالدور الثالث علوى والتحفظ على كمية من الأخشاب بالعقار الكائن قرية أبوبكر، فضلا عن فك شدة خشبية والتحفظ على كمية من الأخشاب بقرية أبومسعود وكذا إزالة مبنى مخالف من الطوب الأبيض بقرية الحرية، بالإضافة إلى إزالة أسوار من الطوب الأبيض بقرية الصاعدة، وكذا إزالة أسوار من الطوب الأبيض بمنطقة الناصرية خلف إدارة الرى والصرف.

وقام حى المنتزة ثان برئاسة هدى أبوكليلة بحملة للتصدي لأعمال البناء المخالف، حيث تم إيقاف أعمال هدم بالعقار الكائن برج القضاة بمنطقة طوسون والتحفظ على كمية من الأسمنت وكذا إيقاف أعمال بناء داخل جراج بشارع بن النفيس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

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ونفذ حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة مكبرة للتصدي لمخالفات البناء، حيث تم فك شدة خشبية بالعقار رقم 17 ش 57 وكذا إيقاف أعمال تحويل شقة سكنية إلى محل ٦ شارع محمود صدقي، وتم التحفظ على المعدات المستخدمة فى المخالفة، فضلا عن إيقاف أعمال تقسيم حوائط محلات 46 شارع إقبال، وتم التحفظ على المعدات المستخدمة فى المخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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وواصل حى شرق برئاسة الدكتورة رباب مدني حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف استهدف أعمال بناء مخزن بقرية أبيس الثانية جزء 6 حوش 6، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء مخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.

الأجهزة التنفيذية الإسكندرية أحياء المحافظة رؤساء الأحياء استمرار الحملات والمتابعة

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