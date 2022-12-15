الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا تعلن خروج آخر جندى لها من إفريقيا الوسطى

قوات فرنسا
قوات فرنسا

أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، في نبأ عاجل، عن خروج آخر جندي لها من إفريقيا الوسطى، وفقا لوكالة فرانس برس الإخبارية.

 ويأتي الانسحاب من جمهورية ​إفريقيا الوسطى​، بعد أسابيع من إتمام سحب القوات الفرنسية من ​مالي​ بعد تردي العلاقات بين ​باريس​ والمجلس العسكري الحاكم في باماكو، الذي اختار أيضا الاستعانة بخدمات مدربين روس لتأمين البلاد.

وتنتشر الوحدة الفرنسية في جمهورية إفريقيا الوسطى في معسكر مبوكو في مطار العاصمة بانغي، وتقدم الخدمات اللوجستية في ​القاعدة​ التي تستضيف أيضا عناصر بعثة ​الاتحاد الأوروبي للتدريب ووحدة تابعة لبعثة ​الأمم المتحدة​ في جمهورية إفريقيا الوسطى "مينوسكا" من بين عناصرها نحو عشرة عسكريين فرنسيين.

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