اختتام الدورة التدريبية الأولى لسكرتيري العموم المساعدين بالمحافظات

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن ختام الدورة التدريبية الأولى من البرنامج التدريبي للسكرتيري العموم المساعدين بالمحافظات، وبالتركيز على محافظات الصعيد، بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن التدريب شارك فيه السكرتيري العموم المساعدين من محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والإسكندرية وأسيوط ودمياط والبحر الأحمر، لافتاً إلى أنه سيتم متابعة إجراءات التطبيق العملي لما تم تناوله من موضوعات أثناء البرنامج التدريبي ليعكس بذلك زيادة كفاءة القيادات المحلية لقيادة التغيير في المحافظات وتكون أكثر فاعلية في توطين أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة تسعى لزيادة قدرات القيادات المحلية عبر امتلاك المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية علي مستوى المحافظات، نحو هدف واحد في ظل سعي الحكومة المصرية بتوفير حياة كريمة للمواطنين والاستجابة لمتطلباتهم وتحسين تقديم الخدمات في ظل توجهات الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون القائم بين الوزارة واتحاد البلديات الهولندي ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG إنترناشيونال - والتي تعتبر أحد أقدم وأقوى اتحادات الحكومات المحلية على مستوى العالم - لتأهيل وتدريب الكوادر المحلية بعدد من المحافظات وتنفيذ مشروع دعم الإصلاح الإداري والتنمية المحلية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى ضرورة الاستثمار في مكتسبات عوائد الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لنظم ومجالات العمل في تطوير الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وتأتي منظومة التدريب كأحد الأطر الأساسية في خطة تعميم الممارسات الجيدة والتي تتسق مع توجيهات وزير التنمية المحلية نحو الاستعانة بخبراء ومدربين دوليين في مجال تطوير الإدارة المحلية في مصر.

كما يأتي تدريب السكرتيري العموم المساعدين في إطار مرتكزات تدريب القيادات العليا بالمحافظات وذلك على موضوعات إدارة التغيير وإدارة بيئة العمل و القيادة و التي ستستكمل بحزم تدريبية آخرى على إعداد منظومة التخطيط، التخطيط البرامجي، والمراكز التكنولوجية ودورها فى تحسين الخدمات فى إطار منظومة التحول الرقمي، استراتيجية تنمية الموارد الذاتية المحلية والقوانين التى نظمتها وأنواعها، النهج التشاركى وتطبيق الاعتبارات الاجتماعية والبيئة في مشروعات الإدارة المحلية، أدوات متابعة المشروعات القومية.