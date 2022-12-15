جامعة أسيوط تعلن أسماء الطلاب الفائزين فى مسابقة الطالب والطالبة المثالية

قال الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، إن الجامعة تضع طلابها من ذوى الهمم على رأس أولوياتها واهتماماتها وتوفر كل سبل الدعم والرعاية اللازمة لهم، مع تهيئة البيئة الجامعية على نحو يلبى كل احتياجاتهم بما يسهم في دمجهم مع أقرانهم وتيسير سبل الإتاحة لهم ،والتي تمكنهم من ممارسة حياتهم على نحو طبيعي وتعظيم الاستفادة مما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمة أو صحية أو رعاية اجتماعية، كذلك انخراطهم الإيجابي في مختلف الأنشطة الطلابية الموجودة داخل الجامعة، من خلال اتخاذها خطوات مسبقة وجادة لرعايتهم وإطلاقها مبادرة موسعة هي "جامعة صديقة لذوى الهمم"، تهدف لدعم أبنائنا من ذوى الهمم إلى جانب إنشاء أول مركز رعاية للطلاب ذوى الهمم على مستوى جامعات الصعيد، والذي ينفرد باشتماله على أول ناد اجتماعي للطلاب ذوى الإعاقة على مستوى الجامعات المصرية.

جاء ذلك تعقيبًا على التقرير المقدم له من الدكتور أحد عبد المولى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حول قيام مركز رعاية الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية بتنظيم مسابقة الطالب والطالبة المثالية للطلاب ذوى الهمم وإعلان نتيجة أسماء الطلاب الفائزين فى المسابقة على مستوى المركز.

وفى هذا الإطار، أشاد نائب رئيس الجامعة بجهود الجامعة الداعمة من خلال المركز لأبنائها الطلاب من ذوى الهمم وتوفير فرصة الإتاحة أمامهم للمشاركة وممارسة مختلف الأنشطة الطلابية، والتي تساهم فى صقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم وتوسيع مداركهم باعتبارها أحد العوامل الشريكة للعملية التعليمية.

وأعلن الدكتور محمد حسين موسى، مدير المركز، أن المسابقة أسفرت عن فوز الطالب أحمد كامل طاهر بالفرقة الثانية بكلية التربية بالمركز الأول، وفوز الطالب عبد الرحمن عبد الناصر محمد بالفرقة الثانية بكلية الزراعة بالمركز الثاني، وفوز الطالب جاسر سالم خليفة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بالمركز الثالث، وفوز الطالب عبد الرحمن عشري علام بالفرقة الثالثة بكلية التربية النوعية بالمركز الرابع، وأما عن الطالبات فأسفرت المسابقة عن فوز الطالبة رغدا محمد حسين بالفرقة الرابعة بكلية التربية النوعية بالمركز الأول، وفوز الطالبة مروة محمد صادق بالفرقة الرابعة بكلية الآداب بالمركز الثاني، وفوز الطالبة رشا سعد محمود بالفرقة الثانية بكلية الآداب بالمركز الثالث، وفوز الطالبة دميانة هانى عويضة بالفرقة الأولى بكلية التربية النوعية بالمركز الرابع.

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