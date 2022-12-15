الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: حوار مجتمعى حول تقييم آثار توسعة ميناء شرق بورسعيد

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد فى مناقشة بشأن دراسة تقييم الآثار البيئية والاجتماعية لتوسيع محطة تداول الحاويات بشرق التفريعة التي تنظمها شركة قناة السويس للحاويات Scct، وذلك تفعيلا للحوار المجتمعي، وتتفيذا لتعليمات وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، إلى كافة المديريات بالقيام بدورها فى تحقيق الاستراتيجية المصرية والحوار مع كافة الشركاء، لزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات، والتركيز على المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة 2030.

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وأوضح عبدالونيس عبدالله، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه تمت مناقشة الآثار السلبية والإيجابية المحتملة للمشروع على البيئة الطبيعة، وأن هذه المناقشة تهدف إلى تحديد تأثير المشروع على الحمل البيئي للمنطقة ومنع حدوث أي ضرر لا رجعة فيه على البيئة المحيطة للمشروع، وذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية وحقوق الأجيال القادمة في تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من مبادئ مبادرة "اتحضر للأخضر".

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وقد أفاد مدير المديرية بأنه في ختام المناقشات تم التوصل إلى توصيات هي الاهتمام بالآثار الإيجابية للمشروع، وهي توفير فرص عمل لشعب بورسعيد، وتطبيق قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣، ومكافحة أى انبعاثات أثناء الإنشاء أو التشغيل، والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة أثناء الإنشاء، والتخلص من المخلفات بطريقة آمنة تبعا لاشتراطات السلامة والصحة المهنية وكذلك اشتراطات البيئة، وعدم التخلص من أى مخلفات فى مياه قناة السويس للحفاظ على الثروة السمكية. 

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وحضر المناقشة إيمان مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والكيميائية عبير أبوزيد  مدير مكتب السلامة ببورفؤاد، ولمياء بعيلة مدير إدارة الرعاية، كما شارك فى النقاش ممثلو كل من شركة قناة السويس الحاويات Scct، جهاز شئون البيئة، إدارة البيئة بالمحافظة، الهيئة الاقتصادية العامة لميناء بورسعيد، مدير عام ميناء شرق التفريعة، ووفد من جمعية رجال الأعمال.

القوى العاملة حوار مجتمعي تقييم الآثار البيئية ميناء شرق بورسعيد

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