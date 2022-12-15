الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«آداب الوادي الجديد» تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

نظم قسم علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة الوادى الجديد بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، بمقر مركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار ختام أنشطة التدريب الميداني لطلاب قسم الاجتماع تحت إشراف دكتورة هند أشرف عباس المشرف العام على التدريب الميداني، وأعضاء هيئة التدريس بقسم الاجتماع.

 بحضور الدكتور محمود محارب نائب مدير مركز ذوي الإعاقة بجامعة الوادي الجديد، ودكتور خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، ودكتور أحمد عبد النعيم المدرس بقسم الدراسات الإسلامية، وأعضاء مركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة وعلى رأسهم السيد ناصف أنيس رئيس مجلس إدارة المركز، وأحمد أمين المدير الفني بالمركز وكبير الأخصائيين، وأحمد هشام المدير الإداري، والأستاذة أسماء عبد الله حجازي مسؤول الإغاثة والشباب بالهلال الأحمر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وطلبة الكلية. 

و جاء ذلك برعاية  من الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وبإشراف  الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب، والدكتور مصطفى محمود مصطفى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس قسم الاجتماع.

- توفير الدعم النفسي والمعنوي للأطفال ذوي الهمم

وأبدى الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب، سعادته بالتواجد مع هذه المجموعة المتميزة من الأطفال ذوي الهمم مشيدًا بجهود الدولة في توفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم، وذكر بأن الهدف من هذه الاحتفالية تسليط الضوء على مجال رعاية الفئات الخاصة من خلال توفير الدعم النفسي والمعنوي للأطفال ذوي الهمم، إلى جانب زيادة وعي المجتمع بضرورة إدماجهم في الحياة السياسية، والاقتصادية، والثقافية، وفي ختام كلمته قدم جزيل الشكر والتقدير إلى ناصف أنيس رئيس مجلس الإدارة بمركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والأستاذ أحمد أمين المدير الفني بالمركز وكبير الأخصائيين، والأستاذ أحمد هشام المدير الإداري، وكافة العاملين بالمركز.

  وأضاف الدكتور مصطفى محمود رئيس قسم الاجتماع خلال كلمته بأن التدريب الميدانى يُعد من أهم الأنشطة الطلابية التي يُقدمها قسم علم الإجتماع لطلابه لتبادل الخبرات ومشاركتهم داخل مختلف المؤسسات التي تخدم المجتمع، بهدف زيادة وعي الطلاب بطبيعة عمل المؤسسات الاجتماعية وأنواع الخدمة التى تقدمها للفرد والجماعة والمجتمع، مما يُنمى بداخلهم روح التعاون وحب العمل وتطوعهم لخدمة الوطن.

وتضمنت فعاليات الاحتفال عروضًا فنية للأطفال ذوي الهمم، حيث شارك الأطفال بعمل استعراضات وفقرات فنية مختلفة، وفي الختام تم تكريم الأخصائيين الاجتماعيين بمركز دكتور حسن حلمي والطلاب المشاركين في تنظيم الاحتفالية.

 

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