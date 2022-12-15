الغيرة تدفع طالبة لنحر شقيقتها وخنق الأخرى فى الهرم

تسببت غيرة طالبة بالصف الثاني الإعدادي من شقيقتيها في ارتكاب جريمة بشعة، حيث نحرت شقيقتها وحاولت قتل الأخرى خنقًا وادعت اقتحام مجهولين الشقة والاعتداء عليهن بالهرم.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء علاء فتحي، نائب مدير المباحث، يفيد بتلقيه بلاغًا من مستشفى الهرم بوصول طفلة عمرها 12 سنة، طالبة بالصف السادس الابتدائي، مصابة بحالة اختناق شديد وآثار احمرار حول الرقبة وتم حجزها بالعناية المركزة، وشقيقتها 5 سنوات متوفاة إثر إصابتها بطعنات متفرقة بالرقبة "14 طعنة ونزيف حاد وجروح وخزية بالظهر".

على الفور أمر العميد علي عبد الرحمن، رئيس قطاع الغرب، بانتقال المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الهرم والقوة المرافقة له.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع الوالد، 43 سنة، عامل، والوالدة، 36 سنة، بائعة ملابس، ويقيمان بذات العنوان، وقرر الوالد أنه حال وجوده في العمل والوالدة في الخارج لقضاء بعض المستلزمات للمنزل، تركا الطفلتين المجنى عليهما رفقة شقيقتهما الكبرى هيام 14 سنة، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، أخبرتهما بعد مجيئهما بقيام مجهولين بالاعتداء على المجني عليهما.

وبمناقشة المجني عليها الأولى أقرت بقيام شقيقتهما الكبرى بالتعدي عليهما وإحداث إصابتهما التي أودت بحياة الثانية، وتمت معاينة الشقة، وتبين عدم وجود ثمة تلفيات وعثر بالمطبخ على سكين مدمم وبمواجهة شقيقة المجني عليهما اعترفت بارتكابها الواقعة بسبب سوء معاملة والديها وتعديهما عليها بالضرب وتفضيلهما شقيقتيها المجني عليهما، الأمر الذي أثار ضغينتها وانتهزت عدم وجود والديها واعتدت على شقيقتيها لإزهاق روحيهما واستخدمت السكين المعثور عليه في الاعتداء على المجني عليها الثانية وحاولت خنق المجني عليها الأولى وألقي القبض عليها.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبوالنصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.